مصريون يشككون في حديث السلطات عن «اشتباكات مع مهربين» بعد إصابة مجندة إسرائيلية

القاهرة – «القدس العربي»: أعادت الاشتباكات المسلحة التي شهدتها الحدود المصرية الفلسطينية، إلى أذهان المصريين، واقعة الهجوم الذي شنه الجندي محمد صلاح قبل أشهر وأدى إلى مقتل 3 جنود إسرائيليين.

وعلى الرغم من إعلان مصر، أن الواقعة تعود إلى إحباط محاولة تهريب مخدرات، إلا أن مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي، شككوا في الأمر، خاصة أن موقع الاشتباكات جاء بالقرب من معبر العوجة، وهو نفس الموقع الذي شن منه الجندي محمد صلاح هجومه، إضافة إلى أن البيان الرسمي الخاصة بهجوم يونيو/ حزيران الماضي، تحدث عن مطاردة الجندي المصري وقتها لتجار مخدرات.

وتصدر وسم “الحدود المصرية”، قائمة الوسوم الأعلى تداولا على موقع “إكس”. وكتبت حياة اليماني: “فقط للتذكير، قبل 6 أشهر وفي الساعات الأولى للخبر قالوا إنها عملية احباط تهريب مخدرات، ثم ومن الصحافة الإسرائيلية عرفنا الشهيد محمد صلاح وعلمنا جميعًا أنها لم تكن سوى النواة الأولى لما هو آت”.

وكتب صلاح بديوي: “ما حدث على الحدود لا علاقة له بتجارة المخدرات، إنما له علاقة بالعدوان على غزة والأيام القليلة المقبلة ستكشف أبعاده، ما حدث بالضبط مجموعة كبيرة من المسلحين اجتاحوا الحدود المصرية الإسرائيلية واشتبكوا مع جيش الاحتلال الذي أعلن الاستنفار، وقد أصيب في المواجهات مجندة من جيش الاحتلال”.

وسخر زين العابدين فؤاد من الرواية الرسمية المصرية للاشتباكات وكتب: “الإيمان بقضيتك يجعلك تدفع روحك ثمنا لها. مهربو المخدرات على الحدود المصرية الإسرائيلية مثالا”.

وكان الجيش المصري، أعلن مقتل شخص وتوقيف 6 آخرين، إثر “إحباط عملية تهريب للمخدرات” جنوب معبر العوجة على الحدود مع إسرائيل.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الجيش المصري، العقيد غريب عبد الحافظ، عقب بيان إسرائيلي يتحدث عن وقوع مواجهات مع مهربين على الحدود مع مصر.

وقال عبد الحافظ في البيان إنه تم إحباط عملية تهريب للمواد المخدرة جنوب منفذ العوجة تقدر بحوالي 174 كيلوغراما من المواد المخدرة مختلفة الأنواع.

وأضاف أنه نتيجة لتبادل إطلاق النيران قُتل شخص، كما تم إلقاء القبض على 6 مهربين، دون الكشف عن هوية القتيل أو أي تفاصيل عن الموقوفين.

ولم يكشف بيان الجيش المصري عن ملابسات العملية أو عدد المشاركين فيها من المهربين، كما لم يشر إلى أي تفاصيل عن وقوع إصابات بين المهربين والقوات المشتبكة معهم.

في حين أعلنت السلطات الإسرائيلية، الثلاثاء، إصابة مجندة بجروح طفيفة في الاشتباك مع “مهربين” على الحدود مع مصر.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن نحو 20 شخصا حاولوا التسلل من الجانب المصري إلى الأراضي الإسرائيلية فتصدت لهم قوة من حرس الحدود، ودار بين الطرفين اشتباك على الحدود مع مصر.

وأضافت: “أصيبت مجندة بجروح طفيفة في تبادل لإطلاق النار بين قوة عسكرية ومسلحين، كما يبدو (أنهم) مهربو مخدرات”.

وذكرت أن القوة العسكرية “رصدت المشبوهين وعددهم 20، بعضهم مسلح، لحظة وصولهم إلى منطقة معبر نيتسانا (العوجة) على الحدود بين مصر وإسرائيل الليلة الماضية. وأطلق الجنود النار صوب المهربين