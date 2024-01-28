مصريون يلجأون لـ”الذهب والدولار” في معاملاتهم خوفا من “التعويم المنتظر”

القاهرة- “القدس العربي”:

لعدة أشهر أجل محمد عادل قرار بيع وحدة سكنية يمتلكها في منطقة القاهرة الجديدة، خوفا من موجة ارتفاع الأسعار المنتظر أن تشهدها البلاد حال أقدمت الحكومة على اتخاذ قرار بتعويم جديد للجنيه، قبل أن ينصحه أحد أصدقائه بأن يبحث عن مشتر يدفع ثمن الشقة بـ”الدولار أو الذهب”.

يقول عادل لـ”القدس العربي”، إنه من المتوقع أن تشهد أسعار العقارات ارتفاعا كبيرا حال أقدمت الحكومة على تغيير سعر الصرف وخفض قيمة الجنيه، وإنه في هذه الحالة لن يتمكن من شراء عقار بديل، وإنه حال ادخار الأموال سيجد بعد أشهر أن قيمة المدخرات قد انخفضت دون أن ينفق منها شيئا.

تمكن عادل من بيع وحدته السكنية، بعد أن وجد مشتريا طالب بدفع قيمة الشقة بالذهب: “المشتري طالب دفع قيمة الشقة بالذهب، حتى لا يخسر في بيعه، ووجدت ذلك مناسبا، لأن أسعار الذهب ترتفع، وبالتالي سيكون الملاذ الآمن للحفاظ على أموالي حال انخفضت قيمة الجنيه”.

وتشهد أسعار الذهب في مصر ارتفاعا كبيرا خلال الأسابيع الماضية، مدفوعة بارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي، وإقبال المصريين على تحويل أموالهم إلى سبائك ومشغولات ذهبية خوفا من قرار التعويم.

وقالت شعبة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة التابعة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، في بيان، إن أسعار الذهب المتداولة بالأسواق غير حقيقية، ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن الأسعار التي يجب أن تكون عليها في الحقيقة، مرجعة تلك الزيادة إلى تدافع المواطنين لشراء الذهب.

وناشدت الشعبة، المواطنين، توخي الحذر في عمليات شراء الذهب في التوقيت الحالي، والتي تشهد عمليات مضاربة خارجة عن قواعد السوق.

كما حذرت من الانسياق وراء الشائعات وما يتم تداوله عبر مواقع وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي؛ لأنها قد تؤدي إلى خسائر كبيرة للمواطنين.

وكان الموقع الرسمي الخاص بنشر أسعار الذهب التابع للشعبة باتحاد الغرف التجارية لم يحدّث الأسعار منذ يومين.

وفي آخر تحديث لأسعار الذهب على الموقع الرسمي قبل تعليق نشر الأسعار، بلغ غرام الذهب عيار 21، 3850 جنيها، بزيادة 1000 جنيه خلال أقل من شهر.

ارتفاع أسعار الذهب، جاء مدفوعا بالزيادة الكبيرة التي شهدها سعر الدولار في السوق الموازي، ليبلغ 66.99 جنيها بينما سعره الرسمي في البنوك بحسب آخر تحديث للبنك المركزي المصري، بحسب آخر تحديث للبنك المركزي المصري 30.90 جنيها.

أسعار حديد التسليح

ومن المتوقع أن تشهد أسعار العقارات في مصر ارتفاعا كبيرا، بعد أن شهد سعر طن حديد التسليح زيادة عدة مرات خلال شهر يناير الجاري ليسجل 62 ألف جنيه مصري، بعد أن كان سعره 38 ألف جنيه.

عضو الشعبة العامة للمستوردين، بالاتحاد العام للغرف التجارية خالد الدجوي، استنكر رفع مصانع حديد التسليح المصرية أسعارها للمرة الرابعة على التوالي خلال شهر واحد، وقال: أسعار الحديد في مصر خرجت عن السيطرة، ولم نشهد أبدا أن تصل أسعار الحديد 62 ألف جنيه للمستهلك.

أعاد عضو شعبة المستوردين، الارتفاع في سعر الحديد، إلى ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازي، وارتفاع تكلفة الشحن بسبب ما يشهده البحر الأحمر من توترات، وكذلك أزمة سلاسل الإمداد وما يشهده العالم من نقص الخامات، وارتفاع تكاليف الإنتاج والخدمات مثل الغاز والكهرباء والتمويل والضرائب، كلها عوامل زادت من تكلفة إنتاج الحديد.

وقال الدجوي، إن ارتفاعات أسعار الحديد بهذه الطريقة أثرت بشكل كبير علي سوق العقارات المصري، وستؤدي إلى ارتفاع تكلفة البناء وارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة.

وزاد: على الرغم من تراجع إنتاج الحديد، إلا أن صادرات مصر من حديد التسليح شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال أول 10 شهور من عام 2023، بنسبة 65 في المئة على أساس سنوي، ليصل إلى 1.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 1 مليار دولار، خلال نفس الفترة من عام 2022.

تصريحات عضو شعبة المستوردين، دفعت عضو مجلس النواب المصري عبدالسلام خضراوي لتقديم طلب إحاطة، طالب فيه الحكومة بسرعة التدخل لوقف الارتفاعات الجنونية، في أسعار الحديد بعد أن خرجت عن السيطرة.

وتساءل الخضراوي في طلب الإحاطة عن صحة تصريحات أحد المسؤولين بالغرف التجارية التي تحدث فيها عن أن الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد تصل لأكثر من 14 مليون طن، إلا أن ما يتم إنتاجه الآن لا يتجاوز 4 ملايين طن فقط، وعن أسباب عدم عمل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، وهل هناك نقص في المواد الخام الداخلة في صناعات الحديد.

وتابع: لماذا لا تتدخل الحكومة وتعتبر حديد التسليح من السلع الاستراتيجية لضبط أسعارها، خاصة أن الصناع والتجار ألقوا بالمسؤولية على بعضهم البعض واعتبر كل منهم أن الطرف الآخر يستغل الأزمة ليعظم من أرباحه ويندرج تحت ذلك الاتجاه لتقليل المعروض من بعض المصانع، ما يسهم في ارتفاع الأسعار.

السلع المستوردة

ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازي أثر بشكل كبير على كل أسعار كل السلع المستوردة.

أحد طلاب أكاديمية الفنون المصرية قال لـ”القدس العربي”، إنه منذ أشهر يحاول شراء كاميرا لاستخدامها في مشروع التخرج الخاص به، وكلما يتمكن من جمع قيمتها يفاجأ بارتفاع سعرها.

يقول: الأسبوع الماضي، تواصلت عبر الهاتف وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمحلات لبيع الكاميرات لشراء الكاميرا، وفوجئت بأن أصحاب المحلات يخبروني أنهم قرروا وقف البيع لحين استقرار سعر الدولار، أحدهم قال لي لا استطيع أن ابيع بسبب التغير الدائم في سعر الدولار، فأنا لن أتمكن من شراء كاميرا بديلة لمواصلة التجارة.

وتابع: أخيرا وجدت محلا حدد سعر الكاميرا بـ110 ألف جنيه، رغم أن سعرها قبل أيام لم يتعد الـ80 ألف جنيه، لكنه أخبرني في الهاتف، أن هذا هو سعر اللحظة، وربما عندما أصل المحل لإتمام البيعة يكون السعر تغير بسبب تحرك سعر الدولار في السوق الموازي.

قرض صندوق النقد

وتقترب مصر من اتخاذ قرار تعويم الجنيه، بعد زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى مصر خلال الأيام الماضية، وهي الزيارة التي تأجلت لما يقرب من العام، وتأجلت معها المراجعتان الأولى والثانية اللتان من المفترض أن يجريهما الصندوق لخطة الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها مصر، وتأجل معها صرف الشريحتين الثانية والثالثة من قرض الـ3 مليار دولار.

وقالت مصادر لـ”القدس العربي”، إن الحكومة المصرية طلبت تأجيل الإقدام على اتخاذ قرار تعويم الجنيه لمدة شهرين، حتى تتمكن من جمع حصيلة دولارية لضبط السوق الموازية.

وبينت المصادر، أن الحكومة المصرية طالبت وفد الصندوق، بصرف الشريحتين المؤجلتين لمساعدتها في خطة جمع ما يقرب من 10 مليار دولار لضخها في البنوك حتى تتمكن من اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف، فيما طالب وفد الصندوق، الحكومة المصرية، بترك سعر الصرف لقوى الطلب والعرض، وعدم تثبيت سعر رسمي في القطاع المصرفي وتراجع دور الدولة في الاقتصاد لينفتح الباب أمام القطاع الخاص والإصلاحات المختلفة القطاعية والهيكلية.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أعاد أزمة شح النقد الأجنبي التي تعاني منها بلاده، إلى أن الدولة تقدم خدمات للمواطنين بالجنيه فى حين أنها تحصل عليها بالدولار.

وقال في كلمته خلال احتفالية وزارة الداخلية المصرية بعيد الشرطة الأسبوع الماضي: مصر تشتري سلعا شهريا بمليار دولار، وتبيعها للمواطنين بالجنيه.

وسرد السيسي بعض الأرقام التي قال إنها تقريبية: نحتاج سلعا أساسية مثل القمح والذرة بمليار دولار شهريا، ونحتاج لوقود بمليار دولار شهريا، ومحطات الكهرباء تعمل بالغاز بمليار دولار شهريا.