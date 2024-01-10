مصريون يمدون أهالي قطاع غزة بالكهرباء والمياه عبر السياج الحدودي- (شاهد)

القاهرة- “القدس العربي”:

تداول رواد مواقع الاجتماعي، فيديو لمواطنين مصريين يحاولون إيصال مساعدات لأهالي قطاع غزة المحاصرين عبر السياج الحدودي.

وظهر في الفيديو الذي جرى تصويره من الجانب الفلسطيني، تجمع عشرات المواطنين عند السياج الحدودي الفاصل بين مصر وقطاع غزة، فيما يقوم مصريون من سيناء بمد أسلاك من مولدات كهرباء أحضروها للحدود، إضافة إلى عبوات مياه وطعام.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو، خيام النازحين الفلسطينيين في جنوب القطاع على بعد أمتار من السياج الحدودي.