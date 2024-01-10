مصريون يمدون أهالي قطاع غزة بالكهرباء والمياه عبر السياج الحدودي- (شاهد)

القاهرة- “القدس العربي”:
تداول رواد مواقع الاجتماعي، فيديو لمواطنين مصريين يحاولون إيصال مساعدات لأهالي قطاع غزة المحاصرين عبر السياج الحدودي.
وظهر في الفيديو الذي جرى تصويره من الجانب الفلسطيني، تجمع عشرات المواطنين عند السياج الحدودي الفاصل بين مصر وقطاع غزة، فيما يقوم مصريون من سيناء بمد أسلاك من مولدات كهرباء أحضروها للحدود، إضافة إلى عبوات مياه وطعام.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو، خيام النازحين الفلسطينيين في جنوب القطاع على بعد أمتار من السياج الحدودي.
"شعب جبار والله".. مصريون في #رفح يمدون نازحين فلسطينيين بالماء والكهرباء عبر السياج الحدودي مع #غزة pic.twitter.com/NjdWSvvJe8
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 9, 2024
مع توجه آلاف النازحين في غزة إلى الحدود المصرية… مصريون يقدمون الكهرباء للنازحين عبر السياج الحدودي#فلسطين #غزة #مصر #رفح #هنا_المملكة pic.twitter.com/TWH47z8krO
— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) January 10, 2024
تحية كبيرة للشعب المصري الطيب الجدع الذي لا يتأخر في مساعدة إخوانهم الفلسطينيين هذي سنين وسنين 🇵🇸✌️✋
تحية للشعب المصري , المحب لأمته !!
ولا حول ولا قوة الا بالله
إن شاء الله سيأتي يوم يدوس فيه شباب مصر على رأس السيسي ويخترقوا الحدود مع غزة ليشاركوا في معركة التحرير ..
شئ يدمى القلوب نحن أمة بيننا الحب والود والتعاطف والتكافل ولكن للاسف قادتنا تزرع بيننا الحقد والكراهية والعنصرية . حسبي الله ونعم الوكيل.