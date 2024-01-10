سياسة | عربي | مصر

مصريون يمدون أهالي قطاع غزة بالكهرباء والمياه عبر السياج الحدودي- (شاهد)

10 - يناير - 2024

تامر هنداوي
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القاهرة- “القدس العربي”:

تداول رواد مواقع الاجتماعي، فيديو لمواطنين مصريين يحاولون إيصال مساعدات لأهالي قطاع غزة المحاصرين عبر السياج الحدودي.

وظهر في الفيديو الذي جرى تصويره من الجانب الفلسطيني، تجمع عشرات المواطنين عند السياج الحدودي الفاصل بين مصر وقطاع غزة، فيما يقوم مصريون من سيناء بمد أسلاك من مولدات كهرباء أحضروها للحدود، إضافة إلى عبوات مياه وطعام.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو، خيام النازحين الفلسطينيين في جنوب القطاع على بعد أمتار من السياج الحدودي.

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 10, 2024 الساعة 10:56 ص

    تحية كبيرة للشعب المصري الطيب الجدع الذي لا يتأخر في مساعدة إخوانهم الفلسطينيين هذي سنين وسنين 🇵🇸✌️✋

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  2. يقول الكروي داود النرويج:
    يناير 10, 2024 الساعة 8:17 م

    تحية للشعب المصري , المحب لأمته !!
    ولا حول ولا قوة الا بالله

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  3. يقول عابر سبيل:
    يناير 11, 2024 الساعة 4:05 ص

    إن شاء الله سيأتي يوم يدوس فيه شباب مصر على رأس السيسي ويخترقوا الحدود مع غزة ليشاركوا في معركة التحرير ..

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  4. يقول abuelabed:
    يناير 11, 2024 الساعة 4:47 ص

    شئ يدمى القلوب نحن أمة بيننا الحب والود والتعاطف والتكافل ولكن للاسف قادتنا تزرع بيننا الحقد والكراهية والعنصرية . حسبي الله ونعم الوكيل.

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