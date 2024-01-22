مصريون يهاجمون محمد صلاح بعد قرار مغادرته للمنتخب: فخر الهرب

القاهرة-“القدس العربي”: واجه لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنكليزي محمد صلاح، حملة غضب وانتقادات واسعة من المصريين، بعد إعلان عودته لناديه الإنكليزي ليفربول، بسبب إصابته في المباراة السابقة ضد غانا في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار.

وكان صلاح واجه موجة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الأداء السيء للمنتخب في المباراة الأولى والثانية من دور المجموعات، واتهمه البعض بأنه لا يؤدي دوره في المنتخب كما يلعب مع ناديه الإنكليزي، خاصة بعد تحسن أداء المنتخب في شوط المباراة الثانية التي جمعت مصر مع غانا عقب خروج صلاح مصابا.

ورد صلاح على الاتهامات في مؤتمر صحافي خاصة بمباراة مصر والرأس الأخضر المنتظر إقامتها اليوم قبل إعلان عودته لناديه الإنكليزي وقال: اتفهم غضب المصريين من سوء الأداء، واحترم كل الآراء.

أزمة أداء المنتخب في البطولة، وصلت أروقة البرلمان، وتقدمت آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة حول تراجع أداء منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا.

وقالت النائبة إن ” البداية المتواضعة لمنتخب مصر في مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية، لا تبشر بخير ومخيبة لآمال المصريين، وتثير قلق الشارع الرياضي المصري، ليس فقط بسبب التعادل أمام موزمبيق وغانا، ولكن أيضا للمستوى الذي ظهر به لاعبو منتخب مصر في البطولة”.

ولفتت إلى أن أداء لاعبي المنتخب يغيب عنه الروح والحماسة والعمل الجماعي والتخطيط المُنظم، وأداء محمد صلاح في المنتخب لا يقارن بأدائه في فريقه الإنجليزي ولا يمثل 1%، حيث يخشى الالتحام والهجوم أمام الفريق المنافس خوفا على نفسه من خطر الإصابة.

وقالت: “أداء المنتخب خير معبر عن أداء الكرة المصرية فبعد أن كانت لها الريادة الكروية في أمم إفريقيا، أعطى الفرصة لمنتخبات لم نكن نسمع عنها من قبل مثل موزمبيق، لافتة إلى التصنيف الأخير الذي أعلنه فيفا في سبتمبر/ أيلول الماضي، والذي حل فيه المنتخب في المركز الـ35 عالميا، كشف ما وصل إليه حال المنتخب، بعد أن تقدمت منتخبات عربية وإفريقية.

إلى ذلك جاء وسم “فخر الهرب” قائمة الوسوم الأعلى تداولا على موقع “اكس”، حيث انتقد مستخدمي الموقع من المصريين، عودة صلاح لناديه الإنكليزي، وسخروا من لقب ” فخر العرب” الذي سبق وأطلقوه عليه طوال السنوات الماضية.

وكتبت نجلاء فتحي: لماذا تنتظر لمشاهدة مباراة اليوم من الملعب، إذهب وشاهدها في بلدك داخل نادي ليفربول.

فيما دافع البعض عنه، واعتبر أن هناك مؤامرة تحاك ضده، حيث كتب عصمت سليم: محمد صلاح لاعب عالمى موهوب،أشرف وأنبل من كل المنظومة الكروية والإعلامية الفاسدة فى مصر والوطن العربى، ولن يضر السحاب، نباح الكلاب”.

ويواجه صلاح اتهامات بالتدخل في اختيارات لاعبي المنتخب ومديره الفني.

وكان صلاح واجه انتقادات واسعة بسبب عدم تضامنه مع قطاع غزة، ما دفعه إلى نشر مقطع مصور بعد أسبوعين من بدء العدوان، قال فيه إن كل الدماء مقدسة، ما اعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي محاولة لإرضاء كل الأطراف.