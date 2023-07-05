سياسة | عربي | الخليج العربي

مصري يحرق علم الكويت.. والأخيرة تطلب من القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه

منذ 28 دقيقة

حجم الخط
0

“القدس العربي”: طلبت الخارجية الكويتية من مصر اتخاذ الإجراءات القانونية بحق شخص نشر فيديو يتضمن حرق علم الكويت.

وبحسب ما نشرت صحيفة القبس الكويتية، تم إرسال مذكرة رسمية من سفارة دولة الكويت في القاهرة لذات الموضوع إلى وزارة الخارجية المصرية تتضمن طلب إحالة الموضوع إلى السلطات المختصة في جمهورية مصر العربية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين على الحساب الذي نشر الفيديو، بالشكل الذي يعكس متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وذكرت الصحيفة: “بناء على توجيهات من وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح التقى مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير أحمد البكر بسفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت أسامة شلتوت حيث قام بتسليمه مذكرة تتضمن طلب دولة الكويت اتخاذ الإجراءات القانونية على خلفية قيام أحد الأشخاص بنشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن حرق علم دولة الكويت”.

 

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الرياض: ملكية الثروات الطبيعية في “المنطقة المغمورة المقسومة” ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط
منذ 12 ساعة
الكويت: إخماد حريق في مصفاة الزور ولا تأثير على الإنتاج والتصدير- (تغريدة)
3 - يوليو - 2023
مواطن كويتي يلاحق مصريين في مسقط رأسهم ويتهمهم بسرقة الجمعيات التعاونية في بلاده- (فيديوهات)
2 - يوليو - 2023
قطر والكويت تنفيان “الإساءة العنصرية” في وديتي نيوزيلندا وأيرلندا
20 - يونيو - 2023

إشترك في قائمتنا البريدية