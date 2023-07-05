مصري يحرق علم الكويت.. والأخيرة تطلب من القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه

“القدس العربي”: طلبت الخارجية الكويتية من مصر اتخاذ الإجراءات القانونية بحق شخص نشر فيديو يتضمن حرق علم الكويت.

وبحسب ما نشرت صحيفة القبس الكويتية، تم إرسال مذكرة رسمية من سفارة دولة الكويت في القاهرة لذات الموضوع إلى وزارة الخارجية المصرية تتضمن طلب إحالة الموضوع إلى السلطات المختصة في جمهورية مصر العربية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين على الحساب الذي نشر الفيديو، بالشكل الذي يعكس متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وذكرت الصحيفة: “بناء على توجيهات من وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح التقى مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير أحمد البكر بسفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت أسامة شلتوت حيث قام بتسليمه مذكرة تتضمن طلب دولة الكويت اتخاذ الإجراءات القانونية على خلفية قيام أحد الأشخاص بنشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن حرق علم دولة الكويت”.