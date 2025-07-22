مصر: أحزاب معارضة تنافس على المقاعد الفردية في انتخابات البرلمان

القاهرة ـ «القدس العربي»: في الوقت الذي أعلنت فيه أحزاب مصرية معارضة مقاطعة انتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها الشهر المقبل، معتبرة أن المجلس الذي يقتصر دوره على إبداء الرأي دون أن يكون له قرار في تمرير القوانين، زائدة تشريعية تحمّل خزانة الدولة مزيدا من الأموال، ويمثل بابا خلفيا لترضية أصحاب المصالح، بدأت هذه الأحزاب بالاستعداد لانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها بداية العام المقبل.

وكانت 5 أحزاب محسوبة على المعارضة، أعلنت مشاركتها في انتخابات مجلس الشيوخ ضمن قائمة الموالاة.

وحصلت الأحزاب وهي المصري الديمقراطي الاجتماعي والعدل والإصلاح والتنمية والتجمع والوفد على 17 مقعدا من 100، في «القائمة الوطنية من أجل مصر « التي شكلها حزب «مستقبل وطن» أكبر أحزاب الموالاة الذي يمثل الغالبية في البرلمان.

وتحتاج قائمة الموالاة لحصد 5 ٪ فقط من أصوات الناخبين للفوز في الانتخابات، طبقا للمادة 25 من قانون مجلس الشيوخ التي نصت على: «إن لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة 5 ٪ على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة».

وأعلن حزب «تيار الأمل» تحت التأسيس، أنه قرر خوض الانتخابات البرلمانية على المقاعد الفردية.

وقال في بيان إن لجنته التأسيسية اجتمعت بعد الانتهاء من استبيان وجه لكل أعضاء الحزب، بنشره في كل مجموعات المحافظات، وشاركت فيه نسبة دالة من الأعضاء، تضمن سؤالا حول خوض الانتخابات المقبلة لمجلس النواب، مع طرح أربعة خيارات أمامهم.

ولفت إلى أن النتائج تضمنت تأييد (63.1٪) خوض الانتخابات، وأبدوا رغبةً في التطوع ضمن الحملات الانتخابية لزملائهم المرشحين، فيما أيد (15.1٪) الترشح ولكن لديهم بعض الملاحظات، فيما رفض (12.3٪) قرار خوض الانتخابات.

وأعلن الحزب خوض الانتخابات على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب، وفتح باب تلقي طلبات الترشح للمؤسسين وأي أعضاء آخرين يشاركون الحزب الحلم نفسه والسعي والهدف، وهو بناء دولة مدنية ديمقراطية؛ ودولة قانون والمؤسسات التي تحترم حقوق المواطنين والوطن.

ولفت إلى أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن الآلية واللجنة المسؤولة عن استقبال الطلبات وفرزها، وإجراء المفاضلة في حال تعدد الرغبات على مقعدٍ واحد.

وكلف الحزب وكيل مؤسسيه أحمد الطنطاوي بالتواصل مع الأحزاب الأخرى التي تتفق مع الحزب في خوض الانتخابات بإرادة مستقلة وتقدم نفسها للناخب كبديل من السلطة وليس تابعًا لها، لبناء تحالفٍ انتخابي عنوانه: «بديل مدني ديمقراطي»، يضمن تقديم خياراتٍ حقيقية للناخبين وأداء مختلفًا عما اعتادوا عليه في السنوات الماضية.

وختم الحزب بيانه بالتأكيد على أنه لا يمكن أن يخطو خطوة جديدة في سبيل هدفه دون أن نذكرّ ونطالب بالإفراج الفوري لكل زملائنا الأشجع والأنبل والأحب، الذين يدفعون حتى اليوم ضريبة اشتراكهم في حملة الأمل (الممنوعة) فمن غير المقبول أن يستمروا وحدهم في تحمل ضريبة الأمل عنا جميعا، فالأحق لمن يطالب بمستقبل آمن وعاقلٍ للجميع، أن يتم تشجيعه وتكريمه لا عقابه والتنكيل به.

قررت مقاطعة استحقاق مجلس الشيوخ

أما حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي»، فجدد موقفه الرافض للقوائم المطلقة، مشددا على أنه نظام انتخابي موروث عن النظم الفاشية، حصري للموالاة وأقصائي للمستقلين والمعارضة، في ظروف تشهد البلاد فيها أزمة ضارية كانت تستوجب توفير بيئة ملائمة لانتخابات تنافسية توفر فرصة لحضور المعارضة والمستقلين في برلمان يسمع فيه الشعب أنينه وملامح ورؤى أحلامه فيمتص بركان الغضب والاحتقان في مسارات سلمية تفتح أبواب الأمل و تقطع الطريق على انفجارات محتملة وتوفر فرصة لعبور آمن لازمات البلاد وتقطع الطريق على الانفجارات والفوضى وهي آخر ما تحتاجه مصر في هذا الظرف العصيب.

وزاد: من يديرون هندسة المشهد السياسي لا يهتمون بما نوجهه من أخطار ويركزون على توزيع الحصص على موالاتهم، وليس بعيدا عن هذا المشهد تجاهل كل توصيات الحوار الوطني أو استمرار ملف سجناء الرأي وهو كاشف لفرص الانفراجة المزعومة لان سجناء الرأي أسرى الزنازين لإبداء أراء مخالفة لتوجهات الحكم.

وبالنسبة لانتخابات مجلس النواب، قرر الحزب الطعن على تقسيم الدوائر الانتخابية الجائر إضافة لرسوم الترشيح والتي تصل الى 40 ألف جنيه في بلد تتجاوز فيه معدلات الفقر 30٪ من السكان. وبذلك يكون مجلس أعيان يستبعد الشعب من المشاركة.

ودعا الحزب الأجهزة التنفيذية للوقوف على الحياد في الانتخابات المقبلة وإعطاء وقت كاف للدعاية الانتخابية وفتح وسائل الاعلام لكل المرشحين من المعارضة والمولاة لكي يعرف الجمهور لمن ينحاز.

وقرر خوض المنافسة على المقاعد الفردية لمجلس النواب رغم الاعتراض على تقسيم الدوائر غير العادل وارتفاع رسوم الترشيح، وهو ما سيطعن عليه أمام القضاء. وأعطيت الفرصة لممثلي كل تيار للتعبير عن مبرراته للمقاطعة او المشاركة وحساب الفرص والتحديات التي تواجه كل موقف.

وأكد الحزب على ضرورة بدء كل محافظات الحزب التجهيز للمشاركة في المعركة سواء من خلال مرشح فردي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي او مرشح من حلفاء الحزب وبما يمكن الحزب من خوض المعركة في عدة مواقع، والبدء فورا في تجهيز البرنامج السياسي والشعارات التي يخوض بها الانتخابات، مع حشد وتعبئة فرق المناصرين على المستويات المحلية.

وأكد على أنه مرشحيه يخوضون انتخابات مجلس النواب كمرشحين فقراء لا يوجد لديهم مال انتخابي بل يوجد لديهم برنامج انتخابي وتصميم على التغيير وإصلاح سياسي شامل.

كذلك أعلن حزب «الدستور» عن استقبال ما يقرب من 30 طلب ترشح في انتخابات مجلس النواب المقبلة.

وأعلن المكتب السياسي للحزب أن هناك إقبالا واسعا من الأعضاء على الترشح حيث تلقى عددًا كبيرًا من الاتصالات من أعضاء الحزب الراغبين في الترشح والداعمين المحتملين لهم والقائمين على حملاتهم الانتخابية، إضافة إلى استفسارات متنوعة حول الإجراءات والمواعيد المرتبطة بالعملية الانتخابية.

وقالت رئيسة حزب «الدستور» جميلة إسماعيل: هذه اللحظة تضع الجميع أمام مسؤولية كبيرة وعلينا العمل لتعزيز دور الحزب وتوسيع تأثيره وسط المواطنين وتمثيل مصالح قطاعات غاب تمثيلها وفئات تم تهميشها عبر سنوات.

وأضافت أن الحزب، منذ تأسيسه، ولأسباب مشروعة والكل يعرفها طالما تبنى موقف المقاطعة في الاستحقاقات الانتخابية كسلاح وموقف سياسي، إلا أن هذا السلاح كان له حد آخر أثّر بشكل واضح على حيوية الحزب وصلاته بقواعده الجماهيرية، مؤكدة أن إعادة النظر في هذا الموقف كانت ضرورة فرضها الواقع القاسي الذي يعيشه المواطن الآن، وأن التحدي الكبير الذي يواجه حزب الثورة هو الانتقال من الاحتجاج للفعل السياسي.

وكان البرلمان المصري أقر الشهر الماضي مشروع القانون الذي قدمه نواب من أحزاب الموالاة، تعديلات على القانون رقم (174) لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب.

ولم يشهد مشروع القانون تعديلات على نظام الانتخابات التي تجرى على 50 في المئة من المقاعد بنظام الفردي، و50 في المئة بنظام القوائم المغلقة.

وأعاد مشروع القانون توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة، في (4) دوائر انتخابية بواقع (40) مقعدا بدائرتين و(102) مقعد بدائرتين أخريين، بإجمالي (284) مقعدا لنظام القوائم، أما بالنسبة لمجلس الشيوخ فتمت إعادة توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر بواقع (13) مقعد لدائرتين و(37) مقعدا للدائرتين الأخريين بإجمالي (100) مقعد لنظام القوائم.