مصر: إحالة أحمد الطنطاوي و22 من أعضاء حملته إلى المحاكمة

القاهرة- “القدس العربي”:

عقدت محكمة مصرية اليوم، جلسة لمحاكمة المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب الكرامة أحمد الطنطاوي، ومدير حملته الانتخابية المحامي محمد أبو الديار، و21 من أعضاء الحملة المحبوسين للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.

وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، للاطلاع على أوراق القضية مع استمرار حبس 21 متهما من أعضاء حملة الطنطاوي.

وكان الطنطاوي الذي أعلن توقف حملته الانتخابية، بسبب ما وصفه بالتضييق على مؤيديه في تحرير توكيلات الترشح للرئاسة، سبق وطلب من مؤيديه تحرير توكيلات شعبية وتسلميها إلى مقر الحملة بديلا عن التوكيلات التي يحررها الشهر العقاري بسبب التضييق على مؤيديه ومنعهم من تحرير التوكيلات، قبل أن يتراجع عن هذه الخطوة بعد إلقاء القبض على عدد من أعضاء حملته.

وكان مجلس إدارة الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات، أعلن قبول أوراق 4 مرشحين في الانتخابات الرئاسية المرتقبة، هم: عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وطبقاً للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، تجري عملية التصويت في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.