مصر: تواصل الاعتقالات قبل جلسة حوار وطني لمناقشة الحبس الاحتياطي

القاهرة ـ « القدس العربي»: طالت حملة الاعتقالات التي شنتها الأجهزة الأمنية المصرية صحافيين إثنين خلال الأيام الماضية، في وقت يعقد مجلس الحوار الوطني المصري اليوم جلسة لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي.

وألقت قوة أمنية، فجر أمس الإثنين، القبض على رسام الكاريكاتير في موقع «المنصة» أشرف عمر، حسب زوجته، ندى مغيث التي قالت إن قوة أمنية بلباس مدني اقتحمت مقر سكنهم في منطقة حدائق أكتوبر في محافظة الجيزة، وألقت القبض عليه الساعة الواحدة والنصف فجر الإثنين، واقتادته إلى مكان غير معلوم.

وأكدت أنها كانت في منزل والدها بينما كان أشرف على موعد مرتب مسبقًا الساعة الـ9 صباح الإثنين، وحين لم يظهر حاولت التواصل معه تليفونيا لكنه لم يرد على هاتفه لأكثر من نصف ساعة، فطلبت من أحد الجيران الذهاب إلى الشقة والاطمئنان عليه، وحين لم يرد على طرق الباب كسر الجيران باب الشقة بناءً على طلبها.

ولفتت إلى أنه بمراجعة كاميرا مراقبة قريبة من العقار تبين أن مجموعة من الأشخاص في سيارتين دخلوا العقار، وبعد نحو 40 دقيقة خرج أشرف معهم من العقار، وهو معصوب العينين.

ولفتت إلى أنها عندما عادت إلى الشقة لاحظت اختفاء الكمبيوتر الخاص بزوجها وهاتفه، واختفاء مبلغ من المال، بينما كانت نظارته الطبية وسلسلة مفاتيحه موجودة.

وقالت إنها ستنتظر الـ24 ساعة المقبلة التي نص عليها القانون لتقدم بلاغ للنائب العام باختفائه.

موقع «المنصة» أعلن أن أشرف بدأ تعاونه معه مؤخراً، حيث نشر له بعض الرسومات، منها ما كان يتندر به على أزمة انقطاع الكهرباء وإمكانية تشغيل المونوريل في ظل قلة الموارد.

وقال إنه أرسل خطابا إلى نقابة الصحافيين يطالبها بالتدخل لضمان سلامته ومعرفة مكان عمر وتمثيله قانونيا، ومنع السلطات من البطش بالصحافيين والتعامل خارج إطار القانون.

وطالب، النائب العام، المستشار محمد شوقي، باستجلاء موقف الصحافي والإعلان عن مكان احتجازه والتهم المنسوبة إليه وتمكين محاميه من مقابلته.

إلى ذلك قررت نيابة أمن الدولة، حبس الصحافي خالد محمود 15 يوما بعد توجيه اتهامات له «بنشر أخبار كاذبة»

وكانت نقابة الصحافيين المصريين، تقدمت بطلب للنائب العام للكشف عن مكان احتجاز محمود، بعدما وردت شكوى للنقابة من أسرته تفيد باعتقاله من منزله في منطقة المقطم في محافظة القاهرة، فجر يوم 16 يوليو/ تموز الحالي.

وقالت لجنة الحريات في النقابة، إن اعتقال ممدوح تم رغم تأكيد أسرته أنه كان يعمل مديرا لتحرير قناة (إم بي سي مصر) وله العديد من المقالات والكتابات الصحافية وليس له أي نشاط سياسي أو انتماءات حزبية.

وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه، وتمكين أسرته ومحاميه من التواصل معه بشكل قانوني.

وكانت أسرة ممدوح كشفت عن تفاصيل اعتقاله في برقية أرسلتها إلى وزارة العدل، ولفتت إلى أن قوة أمنية اقتحمت منزله فجر الثلاثاء 16 يوليو/ تموز الجاري في منطقة المقطم التابعة لمحافظة القاهرة.

وبينت أنه ألقي القبض عليه بدون وجه حق أو سند قانوني، ومنذ ذلك الحين لا تعلم الأسرة عن مكان احتجازه.

آخر الموقوفين رسام كاريكاتير في موقع «المنصة»… وإخلاء سبيل 79 احتجزوا بقضايا سياسية

وأكدت أن ممدوح كان يعمل صحافياً ومذيعاً بمجموعة قنوات «إم بي سي» لمدة 19 عاماً، بالإضافة إلى عمله مذيعا في البرنامج الأوروبي بالإذاعة المصرية (ماسبيرو) لسنوات، وفقاً لزملائه الذين أكدوا أنه كان أيضاً صحافياً رياضياً وعمل لفترة طويلة في مجال الرياضة.

وطالبت الأسرة في بلاغها بالكشف عن مكان احتجازه خوفًا من تلفيق قضية له.

وتحتل مصر المركز الـ170 من أصل 180 دولة في التصنيف العالمي لمؤشر حرية الصحافة لعام 2024، متراجعة بأربعة مراكز عن العام الماضي. كما اعتبرت «مراسلون بلا حدود» أن مصر تُعد من أكبر السجون في العالم للصحافيين.

ومن المنتظر أن يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر جلسة اليوم الثلاثاء لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي.

وقال مجلس أمناء الحوار الوطني، في بيان عقب اجتماعه الجمعة، إنه «استكمالاً للالتزام والاهتمام البالغين والمستمرين من الحوار الوطني بقضايا حقوق الإنسان في مصر، من بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، باعتبارها من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة، ووضعا في الاعتبار الجهود المبذولة المقدرة من جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها بهذا الشأن، قرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل».

وتعهد مجلس الأمناء بأن تكون الجلسات «معبرة عما دأب عليه الحوار الوطني من تنوع وتعدد وتخصص».

وحدد مجلس الأمناء 5 محاور رئيسية سيتم مناقشتها في هذا الملف، وهي «مدة الحبس الاحتياطي، بدائل الحبس الاحتياطي، موقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها، التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي».

ويواجه الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أبريل / نيسان 2022، وعقد المرحلة الأولى من جلساته العام الماضي، انتقادات واسعة بسبب استمرار حملات الاعتقال في صفوف المعارضين.

وتساءل الناشط السياسي زياد العليمي على صفحته على «فيسبوك»: «هل يمكن أن يكون هناك حوار من الأساس وهناك تهديدات بالسجن».

وأضاف: «هل المطلوب من المشاركين في الحوار مناقشة مستقبل البلد، أم التفاوض على الرهائن الذين يتم اعتقالهم يوميا».

وسبق ورهنت «الحركة المدنية الديمقراطية» المعارضة مشاركتها في «الحوار الوطني» بتنفيذ 6 مطالب، من ضمنها تعديل قانون الحبس الاحتياطي الذي يسمح بحبس المواطنين لفترة تبلغ عامين في القضايا السياسية، والعودة للصياغة القديمة التي كانت تنص على عدم تجاوز الحبس الاحتياطي فترة ستة شهور.

ورغم أن نيابة أمن الدولة أصدرت قرارات بإخلاء سبيل 79 من المحبوسين على ذمة قضايا سياسية بينهم الطلاب الأربعة المحبوسون في القضية المعروفة بـ«طلاب من أجل فلسطين» إلا أن «الجبهة المصرية لحقوق الإنسان» رصدت استمرار تواضع أعداد إخلاء السبيل في القضايا السياسية المعلن عنها من لجنة العفو والنيابة العامة في مقابل زيادة مضطردة في أعداد المقبوض عليهم في قضايا أمن دولة بلغت لأكثر من ضعفي أعداد المخلى سبيلهم، بعد مرور أكثر من عامين على إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي في أبريل/ نيسان 2022.

وحسب رصد الجبهة بلغ عدد الذين احتجزوا للمرة الأولى أو تم تجديد حبسهم احتياطيا 6098 شخصا، فيما صدرت قرارات إخلاء سبيل بحق 2009 أشخاص.