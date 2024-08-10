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مصر: إسرائيل تفتقر للإرادة السياسية لإنهاء الحرب على غزة

10 - أغسطس - 2024

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القاهرة: قالت مصر اليوم السبت إن القتل المتعمد للفلسطينيين العزل يظهر افتقار إسرائيل للإرادة السياسية لإنهاء الحرب في غزة.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن “استهداف المدنيين العزل… وتعمد إسقاط تلك الأعداد الهائلة من المدنيين العُزّل دليل قاطع على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإسرائيلي لإنهاء تلك الحرب”.

وجاء البيان بعد أن ذكر المكتب الإعلامي الحكومي الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أن ما يزيد على 100 فلسطيني استشهدوا فيما أصيب العشرات في غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في غزة.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 10, 2024 الساعة 10:47 ص

    ألا لعنة الله على عرب الاتفاقيات كامب ديفيد ووادي عربة وآخرها الاتفاقيات الإبراهيمية يا عينيا مع عصابة البيت الأسود الصهيوني اليهودي يا دودي ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀

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  2. يقول عبدالله:
    أغسطس 10, 2024 الساعة 1:41 م

    ايها الحقراء كل يوم تروون المجازر وانتم تتفرجون ، الم أن الاوان لتتحرك جيوشكم

    رد

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