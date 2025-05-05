مصر: اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 11,1 مليار دولار في النصف الأول من السنة

القاهرة – رويترز: قال البنك المركزي المصري اليوم الإثنين إن عجز ميزان المعاملات الجارية في مصر ارتفع إلى 11.1 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية، التي تبدأ في مطلع يوليو/تموز، مقارنة مع 9.6 مليار دولار في الفترة المقابلة من السنة السابقة مرجعا ذلك لارتفاع عجز الميزان التجاري (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات السلعية) بنسبة 47.4 في المئة إلى 27.5 مليار دولار.

وأضاف البنك أن عائدات قناة السويس انخفضت 62.3 في المئة إلى 1.8 مليار دولار في الفترة المذكورة من 4.8 مليار دولار في العام السابق.

وتضررت بشدة عائدات القناة التي تعد مصدراً حيوياً للعملة الأجنبية في مصر من هجمات الحوثيين اليمنيين على السفن في البحر الأحمر التي قال الحوثيون إنها لدعم الفلسطينيين في غزة.

وانخفضت صادرات مصر من النفط إلى مستوى قياسي منخفض بلغ ثلاثة مليارات دولار من 3.2 مليار دولار في العام السابق، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض صادرات الغاز الطبيعي والنفط الخام، فيما ارتفعت واردات الغاز الطبيعي 2.1 مليار دولار.

وعادت البلاد إلى وضع المستورد للغاز الطبيعي، حيث اشترت عشرات الشحنات من الغاز المُسال وتخلت عن خططها لتصبح مُوَرِّداً لأوروبا بعد الانخفاض الحاد في الإنتاج المحلي.

وفي الوقت نفسه، بلغت عائدات مصر من السياحة 8.7 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 7.8 مليار دولار في العام السابق.

وجاء في بيانات لوزارة السياحة المصرية أن البلاد شهدت انتعاشاً في قطاع السياحة بعد جائجة كوفيد-19 ووصل عدد السياح إلى مستوى قياسي بلغ 15.7 مليون سائح في عام 2024.

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وهي مصدر رئيسي آخر لتدفقات العملات الأجنبية، 80.7 في المئة لتصل إلى 17.1 مليار دولار.

وأضاف البنك المركزي أن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع إلى 6.0 مليار دولار من 5.5 مليار دولار في العام السابق. وتنتهي السنة المالية المصرية في 30 يونيو/حزيران.