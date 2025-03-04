مصر: اتصالات مع واشنطن وأوروبا للتنسيق بشأن خطة إعمار غزة

القاهرة: كشف وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مساء الثلاثاء، عن اتصالات مصرية مع الولايات المتحدة وأوروبا بشأن خطة إعمار قطاع غزة.

جاء ذلك بحسب ما ذكره وزير الخارجية المصري في مؤتمر صحافي بختام القمة العربية الطارئة بشأن فلسطين، نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وقال عبد العاطي إن “القاهرة أعدت خطة مفصلة لإعادة إعمار وتنمية قطاع غزة”.

وأضاف: “نعمل على حشد الدعم لتنفيذ الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة”، مشددا على “ضرورة توفير ضمانات أمنية لتنفيذ خطة إعادة إعمار غزة”.

وتابع: “لا استقرار مستداما دون أفق سياسي واضح”.

وبشأن تفاصيل الخطة، قال الوزير المصري إنها “تشمل توفير مساكن عاجلة ومؤقتة للفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم، وتتضمن برامج للحماية الاجتماعية، وتوفير 200 ألف وحدة سكنية دائمة”.

وأكد أن “خطة إعادة الإعمار تتضمن استعادة الخدمات الأساسية وتأهيل الطرق وإنشاء ميناء للصيادين وآخر تجاري ومطار دولي”.

وأشار إلى أن “هناك اتصالات تتم مع الجانب الأمريكي و أوروبا للتنسيق حول الخطة المصرية”.

ولفت إلى أن “خطة مصر لإعادة إعمار غزة صارت من المخرجات العربية بعد اعتماد القمة الطارئة وسنسعي لدعم إسلامي ودولي لها”، مشيرا إلى أن “هناك اجتماعا وزاريا لمنظمة التعاون الإسلامي الجمعة سيعرض عليه خطة إعمار غزة”.

وشدد على التحرك في “جهد مكثف حتى تصبح الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة خطة دولية”.

وبشأن تطورات غزة واتفاق وقف إطلاق النار، قال وزير الخارجية المصري: “يجب أن يكون هناك مرحلة ثانية لتنفيذ وقف إطلاق النار في غزة”.

وشدد على أهمية أن تلتزم إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار بغزة، وألا تستخدم سلاح التجويع أداة للعقاب الجماعي.

وأكد البيان الختامي الصادر عن القمة العربية الطارئة في القمة، الثلاثاء، على رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم تحت أي مسمى أو ظروف، واعتماد الخطة المصرية لإعمار قطاع غزة، مشددا على اعتبارها خطة عربية جامعة، والعمل على تقديم أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي كافة لتنفيذها، وكذلك حث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة.

وتتضمن الخطة، تشكيل لجنة “إدارة غزة” لتتولى تسيير شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية “تكنوقراط” تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، بحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وشددت الخطة على أن لجنة إدارة غزة يجري تشكيلها خلال المرحلة الحالية تمهيدا لتمكينها من العودة بشكل كامل إلى القطاع وإدارة المرحلة المقبلة بقرار فلسطيني، مشيرة إلى أن “مصر والأردن يعملان على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدا لنشرها في القطاع”.

وفي وقت سابق، قال متحدث حركة “حماس” حازم قاسم، إن حركته لن تكون جزءا من أي ترتيبات إدارية لمستقبل قطاع غزة، لكن شريطة أن يجري التوافق عليها وطنيا.

ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروّج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.

وبلورت مصر خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، خشية تصفية القضية الفلسطينية.

وهذه ثاني قمة عربية تعقد بشأن القضية الفلسطينية والأوضاع في غزة خلال أسبوعين، بعد القمة العربية التشاورية التي عقدت في الرياض 21 فبراير/ شباط الماضي، بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن، كما تُعد ثالث قمة طارئة بشأن غزة تعقد خلال 16 شهرا بعد القمتين العربيتين الإسلاميتين في الرياض في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 و2024.

(الأناضول)