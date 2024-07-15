مصر.. اختراق شاشة إعلانات في منطقة فيصل وعرض فيديو ينتقد السيسي- (فيديو)

القاهرة- “القدس العربي”:

فوجئ أهالي منطقة فيصل في محافظة الجيزة المصرية، بشاشة إعلانات في أحد المحال تعرض فيديو ينتقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وبحسب شهود عيان ومقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فإن في ساعة متأخرة من ليل الأحد، ظهرت على الشاشة بشكل مفاجئ مقطع فيديو على شاشة العرض يتضمن صورا تنتقد السيسي، فيما تجمع العشرات من المواطنين أمام الشاشة.

وتحدث شهود عيان عن تمكن أحد الأشخاص من اختراق نظام تشغيل الشاشة، وعرض المقطع الخاص بانتقاد السيسي عليها.

إلى ذلك قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان- منظمة حقوقية مستقلة- إنها رصدت انتشارا مكثفاً لقوات الأمن المصرية في محافظة الجيزة.

وبحسب شهود عيان تواصلت معهم الشبكة المصرية، فان عددا من المواطنين تعرضوا للتوقيف والاستجواب.

ولفتت الشبكة إلى أنها لم تتمكن من تحديد هوية أو أسماء المحتجزين.

وجاءت الواقعة بعد يومين من انتشار دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي تطالب السيسي بالتنحي، وسط غضب شعبي متزايد بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.