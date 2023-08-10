مصر: ارتفاع معدل التضخم في المدن إلى 36.5% وتوقع وصول الدَين العام إلى 95.6 % من الناتج المحلي

القاهرة – وكالات: أظهرت بيانات من «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» أمس الخميس أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع في يوليو/تموز إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 36.5 في المئة، بما يتماشى مع توقعات محللين، مع تسجيل ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية.

وارتفعت الأسعار على أساس شهري 1.9 في المئة في يوليو/تموز بانخفاض من 2.08 في المئة في يونيو/حزيران.

وانخفض التضخم الأساسي بشكل طفيف من 41 في المئة في يونيو/حزيران إلى 40.7 في المئة في يوليو/تموز.

وقفزت الأسعار بشكل هائل في خضم أزمة في العملة الصعبة تسببت في خفض قيمة العملة ثلاث مرات منذ مارس آذار 2022. ويرى الكثير من المصريين أن ظروفهم المعيشية تدهورت.

وبلغ معدل التضخم في المدن المصرية في يونيو/حزيران 35.7 في المئة، وهو أيضاً مستوى قياسي مرتفع.

وكان متوسط توقعات 15 محللاً شملهم الاستطلاع قد قال أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن سيرتفع إلى 36.5 في المئة في يوليو/تموز. وسُجل أعلى مستوى سابق عند 32.95 في المئة في يوليو/تموز 2017.

وكشف الجهاز المركزي أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفعت 68.4 في المئة على أساس سنوي في يوليو/،تموز.

وقالت سارة سعادة من «سي.آي كابيتال»، التي توقعت ارتفاع التضخم إلى 35.4 في المئة «تأثرت أسعار المواد الغذائية بشكل أساسي بزيادة 9.1 في المئة على أساس شهري في أسعار الفاكهة و4.8 في المئة في أسعار الخضروات، وهي أسعار متقلبة إلى حد كبير استُبعدت من مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي».

وأضافت «نتوقع أن يصل معدل التضخم إلى نحو 32 في المئة في المتوسط في عام 2023 وقد يرتفع مع استمرار تنفيذ إصلاحات مالية أعمق تشمل زيادة محتملة في فواتير الكهرباء والموافقة على رسوم اتصالات جديدة».

ووافق «صندوق النقد الدولي» في ديسمبر/كانون الأول على قرض بتمديد التسهيلات المالية لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهراً بعد أن كشفت الأزمة الأوكرانية عن نقاط ضعف في اقتصادها.

وتم تأجيل المراجعة الأولى، التي تجرى بعد ستة أشهر وكان من المقرر القيام بها في مارس/آذار الماضي، لحين وفاء الحكومة بتعهدها بتبني سعر صرف مرن للعملة وبيع المزيد من أصول الدولة.

وقال الاقتصادي نعمان خالد، من «بنك الكويت الوطني»، أن آثار العام الماضي السلبية مستمرة في دفع التضخم لأعلى رغم انخفاض المعدل على أساس شهري إلى 1.9 في المئة.

وأضاف «إذا خفض صناع السياسة قيمة العملة في الفترة المقبلة استعداداً لمراجعة الصندوق»، قد يصل التضخم إلى أعلى مستوى له بنهاية العام عند 40 في المئة. لكن بخلاف ذلك سينخفض إلى 30 في المئة بحلول ديسمبر». وتوقع بنك الكويت الوطني» أن يصل التضخم إلى36.5 في المئة.

من جهة ثانية قالت وزارة المالية المصرية أمس الخميس أن توقعاتها للدَين العام المستحق على البلاد تشير إلى ارتفاعه إلى 95.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية السنة المالية الماضية2022/2023 المنتهية في 30 يونيو/حزيران. وذكرت وزارة المالية المصرية في بيان أن الدَين العام سيزيد بمقدار 13.1 في المئة، مقارنة مع السنة المالية السابقه2021/2022البالغ حينها 82.5 في المئة. وتصدر البيانات النهائية للسنة المالية الماضية في ديسمبر/كانون أول المقبل، لحين تدقيق البيانات المالية المرتبطة بالإيرادات والنفقات والعجز والاقتراض. وتبدأ السنة المالية في مصر مطلع يوليو/تموز من كل عام، حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، بحسب قانون الميزانية في البلاد. وأرجعت وزارة المالية ارتفاع الدَين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى تغير أسعار الصرف.. «لولا أسعار الصرف ذلك لكان الدَين العام عند مستوى 82.6 في المئة».ومنذ مارس/آذار 2022 خفضت مصر سعر صرف الجنيه ثلاث مرات، من متوسط 15.7 جنيه أمام الدولار الواحد، ليستقر حالياً عند 30.9 جنيه. ونقل البيان عن وزير المالية محمد معيط قوله «العجز الكلي تراجع إلى 6 في المئة من الناتج المحلي، في نهاية السنة المالية الماضية، بدلاً من 6.1 في المئة خلال السنة المالية السابقة ولولا ارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية لكانت المعدلات أفضل بكثير».

وأضاف «الإيرادات العامة حققت نموا بنسبة 15.5 في المئة، وزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 27.2 في المئة، نتيجة رفع كفاءة الإدارة الضريبية» بدون تقديم أرقام محددة.