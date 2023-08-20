مصر.. استدعاء رئيس مجلس أمناء التيار الحر المعارض للتحقيق أمام النيابة

القاهرة- “القدس العربي”: قال التيار الحر الذي يتشكل من عدد من الأحزاب والشخصيات الليبرالية المصرية، إن الناشر هشام قاسم الذي يتولى منصب رئيس مجلس أمناء التيار، يخضع للتحقيق في النيابة.

وأضاف التيار في بيان، أنه يتابع بقلق بالغ ما جري من استدعاء مفاجئ صباح اليوم لرئيس مجلس أمناء التيار الكاتب والناشر هشام قاسم بصفته “شاهد” في بلاغ يعود تاريخه إلى 3 أغسطس/ آب الجاري، إلا أنه تحول من شاهد إلى متهم بمجرد مثوله أمام رئيس نيابات جنوب القاهرة في القضية رقم ٥٠٠٧ لسنة ٢٠٢٣ إداري السيدة زينب.

وبحسب البيان، فإن هشام قاسم تلقي تحذيرات بعد نشره تدوينات على منصات التواصل الاجتماعي والإدلاء بعدد من التصريحات لوسائل الإعلام انتقد فيها الأوضاع السياسية والإعلامية والاقتصادية.

وكشف المحامي الحقوقي جمال عيد، أن استدعاء هاشم للتحقيق يعود لبلاغ قدمه كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة السابق وعضو لجنة العفو الرئاسي الذي أعاد تشكيلها السيسي للنظر في ملفات السجناء السياسيين.

وكان أبو عيطة تقدم ببلاغ في بداية شهر أغسطس/ أب الجاري، اتهم فيه قاسم بالسب والقذف، بعد نشر الأخير تدوينة اتهم فيها أبو عيطة بالفساد.

ودخل أبو عيطة وقاسم في سجال، بعد تصريحات أدلى بها أبو عيطة، تحدث فيها عن تشكيل التيار الحر، وقال إن التيار يستقوي بالخارج.

وأعلنت عدد من الأحزاب الليبرالية المصرية المعارضة بينها الدستور والمحافظين والإصلاح والتنمية، الشهر الماضي تشكيل التيار الحر بهدف تقديم رؤية اقتصادية وسياسية تعالج الأزمات التي تواجه البلاد.