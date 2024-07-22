مصر.. الإفراج عن 79 من المحبوسين احتياطيا

القاهرة: أطلقت السلطات المصرية، الاثنين، سراح 79 محبوسا احتياطيا “استجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للقوى السياسية”، وفق مجلس أمناء “الحوار الوطني” بالبلاد.

وتشكل مجلس الحوار الوطني، في يونيو/ حزيران 2022، أول مرة بعهد السيسي الذي يتولى الرئاسة منذ عام 2014، استجابة لدعوة منه أطلقها في أبريل/ نيسان 2022.

وقال المجلس في بيان مساء الاثنين: “يتوجه الحوار الوطني بكل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستجابة للقوى السياسية والإفراج عن 79 من المحبوسين احتياطيا”، دون تفاصيل أكثر.

ووجه المجلس الشكر أيضا إلى “وزير الداخلية محمود توفيق، والنائب العام محمد شوقي، على المجهود الكبير الذي بذلوه من أجل إتمام إجراءات الإفراج عن المحبوسين”.

وأكد أن “ذلك القرار من شأنه توفير كل الأجواء الإيجابية لنجاح الحوار الوطني”.

الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا على ذمة عدة قضايا في قائمة تضم 79 معتقلا pic.twitter.com/oFI7HNdfY6 — شبكة رصد (@RassdNewsN) July 22, 2024

في أبريل 2022، دعا السيسي إلى “وطن يتسع الجميع”، وحظيت دعوته الأولى من نوعها إلى حوار وطني بترحيب من قطاعات عديدة من المعارضة بمصر.

وأعقب هذه الدعوة إطلاق سراح العشرات من السجناء بقرارات قضائية وعفو رئاسي، وأبرزهم المعارضون يحيي حسين ومحمد محيي الدين ومجدي قرقر.

وتشكل مجلس أمناء الحوار الوطني في 26 يونيو 2022، ويضم 19 شخصية بارزة داخل مصر، بينهم محسوبون على المعارضة، ويناقش ملفات عديدة تمس محاور سياسية واجتماعية واقتصادية، ويرفع بها توصيات للرئاسة.

(الأناضول)