مصر.. البطالة تتراجع إلى 6.5 بالمئة خلال الربع الثاني

القاهرة: تراجعت نسبة البطالة في سوق العمل المصرية إلى 6.5 بالمئة خلال الربع الثاني 2024، مقارنة مع 6.7 بالمئة في الربع الأول لنفس العام.

جاء ذلك بحسب بيان صادر، الخميس، عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصرية، قال فيه إن نسبة البطالة كانت قد أنهت 2023 عند 6.9 بالمئة.

وذكر الجهاز أن إجمالي قوة العمل في السوق المصرية (العاملون والعاطلون عن العمل)، بلغ بنهاية الربع الثاني 31.39 مليون فرد، مقارنة مع 31.1 مليون فرد بالربع الأول 2024.

وتتوزع قوة العمل في مصر، بين 13.76 مليون فرد في الحضر، مقارنة مع قرابة 17.64 مليون فرد في الريف.

وخلال الربع الثاني الماضي، ارتفع عدد المشتغلين بمقدار 351 ألف فرد ليبلغ 29.23 مليون فرد، مقابل تراجع عدد المتعطلين عن العمل بمقدار 55 ألف فرد، إذ استقر عدد المتعطلين عند 2.16 مليون فرد.

(الأناضول)