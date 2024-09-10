مصر: التضخم يعود إلى الارتفاع بعد 5 شهور من التراجع

القاهرة – رويترز: أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أمس الثلاثاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ارتفع بشكل غير متوقع إلى 26.2 في المئة في أغسطس/آب من 25.7 في المئة في يوليو/تموز.

يأتي هذا الارتفاع بعد 5 شهور من الهبوط.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 2.1 في المئة في أغسطس/آب من 0.4 في المئة في يوليو/تموز. وعادت وتيرة الزيادة في أسعار المواد الغذائية إلى التسارع بارتفاع بلغ 1.8 في المئة الشهر الماضي بعد أن تباطأت في الشهر السابق إلى زيادة بلغت 0.3 في المئة. وجاءت أعلى 29 في المئة عن العام الماضي. وتوقع استطلاع للرأي شمل 19 محللاً أن يتراجع التضخم في المدن خلال أغسطس آب إلى 25.1 في المئة في المتوسط.

وكانت سارة سعادة، من «سي.آي.كابيتال»، من بين عدد قليل من المحللين الذين توقعوا تسارع التضخم.

وقالت لرويترز بعد إعلان البيانات «توقعنا ذلك. تعكس بيانات أغسطس زيادة أسعار الطاقة في الأسبوع الأخير من يوليو. وشمل ذلك السولار بما له من تأثير واسع». وارتفعت الأسعار خلال الشهر الماضي بسبب زيادة أسعار منتجات غذائية مثل الخضروات خلال فصل الصيف، ورفع أسعار الوقود بما يتراوح بين 10 إلى 15 في المئة قرب نهاية يوليو/تموز، وتذاكر المترو 25 إلى 33 في المئة في بداية أغسطس/آب، إضافة إلى زيادة في تعريفة الكهرباء تتراوح بين 21 إلى 31 في المئة.

وتراجع التضخم تدريجياً من مستوى غير مسبوق بلغه في سبتمبر أيلول الماضي عند 38 في المئة مما جعل سعر الفائدة الحقيقي الذي يبلغ معدله الإسمي حالياً 27.25 في المئة إيجابياً في يوليو/تموز للمرة الأولى منذ يناير/كانون الثاني 2022.