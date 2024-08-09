مصر: التيار الناصري الموحد يقيم عزاء لإسماعيل هنية وفؤاد شكر في القاهرة- (صور)

القاهرة- “القدس العربي”:

أقام التيار الناصري الموحد أمس الخميس، عزاء لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الذي اغتاله الاحتلال الإسرائيلي في طهران، والقيادي في حزب الله فؤاد شكر الذي اغتيل في قصف بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

ويعد هذا هو العزاء الوحيد الذي شهدته مصر لهنية، وجاء وسط سجال على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيدي المقاومة الفلسطينية وعدد من مؤيدي السلطة الذين شنوا حملة استهدفت المرشح الرئاسي السابق، ومؤسس حزب الكرامة حمدين صباحي، بعد إعلان نيته تنظيم عزاء لهنية.

ووجّه صباحي التهنئة والتبريك لحركة حماس “بارتقاء قائدها العظيم إسماعيل هنية إلى مراتب الشهداء”.

كما وجّه “التحية والتهنئة لحركة حماس، على اختيارها القائد يحيى السنوار خلفا لهنية”، قائلا: “السنوار رمز للمقاتل الجسور، معه وبمثله تطمئن الأمة أن الذي يقول الكلمة على مائدة التفاوض هو من يحمل السلاح في ميدان القتال”.

وتابع: “التحية أيضا للمقاومة في لبنان، فقد ارتقى واحد من مؤسسي العمل الجهادي، بل من أعظمهم ومن نخبتهم الأولى الشهيد فؤاد شكر، نهنئ المقاومة وحزب الله الباسل المقاوم الصامد المعبّر عن حق هذه الأمة في أن تقاتل عدوها بالسلاح حتى تسترد حقها كاملا”.

وقال سيد الطوخي، رئيس حزب الكرامة، إن “دعم كل من يقاوم العدو الصهيوني بالفعل والسلاح أو حتى بالكلمة على طريق تحرير فلسطين واجب”.

وأضاف: “شهداء المقاومة هم الدليل الحي الأن على حيوية الأمة، وهم أحياء عند ربهم يرزقون وسيذكرهم التاريخ وسينيرون الطريق لهذه الأمة… أما الأموات الحقيقيون هم من لم يشاركوا في طوفان الأقصى، فالحكام العرب أموات”.

وقالت القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مريم أبو دقة، إن من يناضل أو يقاوم يعلم أن مصيره إما الاستشهاد أو الأسر، لكنه يخلق النصر للأجيال القادمة.

وأضافت: “رغم الأسى والألم، لا شيء يعبّر الآن عما يجري داخل فلسطين، المقاومة ومحور المقاومة أرعب الاحتلال الذي ينتظر الرد، رغم أن العمليات مستمرة في قطاع غزة”.