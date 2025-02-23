مصر: السفن بدأت العودة للمرور عبر قناة السويس

القاهرة – رويترز: قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أمس الأحد إن 47 سفينة عدلت مسار رحلاتها للعبور من قناة السويس بدلاً من طريق رأس الرجاء الصالح منذ بداية الشهر الجاري.

وذكر ربيع في بيان «المباحثات المشتركة مع الخطوط الملاحية واستشعار العديد من العملاء وجود مؤشرات إيجابية لعودة الاستقرار إلى منطقة البحر الأحمر أثمرت عن قيام 47 سفينة منذ بداية الشهر الجاري بتعديل مسار رحلاتها للعبور بقناة السويس بدلاً من طريق رأس الرجاء الصالح». وتوقع «عودة المزيد من الخطوط الملاحية للعبور من قناة السويس مع استمرار حالة الاستقرار في المنطقة».

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال ربيع إن أزمة البحر الأحمر لم تخلق طريقاً مستداماً بديلاً لقناة السويس، وإن هناك مؤشرات إيجابية على بدء عودة الاستقرار للمنطقة. وأضاف أن الأزمة «أثبتت أهمية القناة لاستدامة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية».

وهاجمت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران سفناً في البحر الأحمر تضامنا مع الفلسطينيين في غزة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 مما أدى إلى اضطراب في الممرات الملاحية العالمية وإجبار شركات على تحويل مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح الأطول حول أفريقيا بدلاً من قناة السويس، فارتفعت تكاليف الشحن.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ديسمبر/كانون الأول إن الاضطراب كلف مصر نحو سبعة مليارات دولار بعد تراجع عائدات قناة السويس في عام 2024.