مصر.. القبض على نجل عبد المنعم أبو الفتوح لتنفيذ حكم غيابي بالسجن في قضية والده

القاهرة- “القدس العربي”: ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض، اليوم الجمعة، على أحمد عبد المنعم أبو الفتوح، نجل المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، بحسب المحامي الحقوقي خالد علي.

وكشف علي في منشور على صفحته في موقع فيسبوك تفاصيل الواقعة. وقال إنه أثناء توجه أحمد إلى وحدة مرور القطامية لإنهاء إجراءات تجديد رخصة سيارته، تم إلقاء القبض عليه بسبب صدور حكم غيابي عليه بالسجن عشر سنوات في نفس القضية التي صدر فيها الحكم على والده الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح.

وأوضح أنه تم اقتياد أبو الفتوح إلى نيابة التجمع بالقاهرة الجديدة لتوقيعه على طلب إعادة الإجراءات لتتم إعادة محاكمته من جديد بعد تحديد جلسة لاعادة المحاكمة. وأشار إلى أن أسرته وفريق الدفاع عنه لا يعلم مكان احتجازه ولا المكان الذي تم ترحيله إليه.

بيان مكتب (دفاع) خالد على للمحاماة تم صباح أمس إلقاء القبض على أحمد عبد المنعم أبو الفتوح بوحدة مرور القطامية أثناء انهاء اجراءات تجديد رخصة سيارته، بسبب صدور حكم غيابى عليه بالسجن عشر سنوات فى نفس القضية التى صدر فيها الحكم على والده الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. وتم اليوم… pic.twitter.com/HHNpwiuNiz — Khaled Ali (@Khaledali251) April 17, 2025

وكانت محكمة مصرية أصدرت في مايو/ أيار 2022، حكما بسجن عبد المنعم أبو الفتوح، ومحمود عزت نائب مرشد عام جماعة الإخوان المسلمين و7 آخرين، لمدة 15 سنة، باتهامهم بنشر أخبار كاذبة والإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون.

وذكر قرار الإحالة أن الجرائم محل الاتهام لأبو الفتوح وباقي المتهمين، تدور وقائعها من عام 1992 حتى 21 أغسطس/ آب 2018.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حققت نيابة أمن الدولة العليا مع عبد المنعم أبو الفتوح، على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 768 لسنة 2020. ووجهت النيابة إليه اتهامات بتولي قيادة جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب. جاء ذلك على خلفية اتهامه بالتخطيط مع آخرين من قيادات جماعة الإخوان، من داخل محبسه، ضد الدولة، وإيصال رسائل بشكل غير مباشر من خلال عقد لقاءات تنظيمية بينهم.