مصر: المستأجرون والملاك يرفضون قانون الحكومة للإيجار القديم

القاهرة ـ «القدس العربي»: واصلت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب الإسكان والإدارة المحلية والدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري، أمس الإثنين، عقد جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك بحضور ممثلي المستأجرين.

وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، إن الاجتماع جاء لاستكمال مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن تنظيم علاقات الإيجار القديم، لافتا إلى أن اجتماع (الأمس) سيُخصص للاستماع إلى مطالب ورؤى عدد من الملاك بشأن مشروع القانون.

وأكد أن اللجنة تسعى لإيجاد صيغة متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف، دون انحياز لطرف على حساب الآخر.

واستضافت اللجنة أمس الأول الأحد عددا من الملاك، وأعلن مصطفى عبد الرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، رفض مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، فيما يتعلق بزيادة الأجرة، وكذلك مدة تحرير العلاقة الإيجارية.

وكشف كواليس مشاركته في جلسة الاستماع التي عقدها مجلس النواب، مؤكدا أن الوقت المخصص لممثلي الملاك، كان محدوداً للغاية.

وقال: «البرلمان منحنا عشر دقائق فقط لعرض مطالبنا، لكنني أقدّر أنهم أتاحوا لي الفرصة لقول ما أراه ضرورياً».

وأعرب عن رفضه للصيغة الحالية لمشروع القانون، معتبراً أنها تنطوي على ظلم واضح للملاك، مشيراً إلى أن الفترة الانتقالية المحددة بخمس سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية طويلة وغير منصفة، واقترح تقليصها إلى ثلاث سنوات فقط.

وبين أن الائتلاف يطالب بوضع حد أدنى للقيمة الإيجارية، بحيث لا تقل عن 2000 جنيه للوحدات في المناطق الشعبية، و4000 جنيه للمناطق المتوسطة، و8000 جنيه للمناطق الراقية، مؤكداً أن هذه الأرقام تراعي الوضع الاقتصادي الحالي وتُحقق قدراً من العدالة للملاك الذين عانوا لعقود.

وانتقد رئيس ائتلاف الملاك ما تضمنه مشروع القانون بشأن إيجارات المحال التجارية، مبينا أن رفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أمثال فقط ليس كافياً، خاصة وأن هناك محال تدفع إيجارات متدنية لا تتجاوز 20 أو 30 جنيهًا، وبالتالي، فإن الزيادة لن تُحدث فارقًا حقيقيًا.

وطالب بتحرير عقود المحال خلال فترة قصيرة تتراوح بين 6 أشهر وسنة، لكونها تحقق أرباحًا كبيرة تعكس أسعار السوق الحقيقية، ولا مبرر لاستمرار دعمها على حساب الملاك.

وعن موقف بعض الأحزاب والقوى السياسية الرافضة للتحرير الكامل، تساءل عبد الرحمن: «أين كانت هذه الأحزاب عندما ظل الملاك يُعانون لعقود؟ لماذا يعترضون اليوم بينما كنا نحن من نتحمل عبء دعم المستأجرين لعشرات السنين؟ الآن فقط يعارضون عندما تتحرك الدولة لإنصافنا».

وقالت شروق الإسلام عبد الباسط، وهي أحد ممثلي ملاك الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم، إن محافظة الإسكندرية تشهد انهيار العقارات بسبب عدم إجراء الصيانة اللازمة لهذه لعقارات.

واستنكرت خلال جلسة الاستماع في البرلمان، تحرير العقود بعد 5 سنوات وفقا لما هو منصوص عليه في مشروع قانون الإيجار القديم، وكذلك القيمة الإيجارية المتدنية على حد قولها، التي يتم دفعها في المحكمة، إضافة لملف الشقق المغلقة، وعدم قدرة المالك على فتح هذه الوحدات.

وقالت: نريد تقليص مدة تحرير العقود لثلاث سنوات بدلا من خمس سنوات، متسائلة هل الملاك سينتظرون 5 سنوات لحين حصولهم على املاكهم، وفيما يخص القيمة الإيجارية فإن الزيادة المنصوص عليها في التشريع في حال تطبيقها لن تصل لنص القيمة السوقية في المكان الموجودة فيه الوحدة السكنية.

وطالب المحامي أحمد شحاته، مؤسس رابطة «عايز حقي» عن رابطة ملاك الإيجارات القديمة، بتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية بعد 3 سنوات وسنة للغرض التجاري، لافتا إلى أنه من المستقر عليه أننا بشأن مناقشة قانون استثنائي فرضته الظروف في هذا الوقت. ولفت إلى صدور العديد من الأحكام التي قضت بعدم دستورية النصوص، وآخرها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2024، ما يدل على أن هذا القانون منذ نشأته يشوبه العوار الدستوري.

وبين الممثل عن الملاك «أننا أصبحنا أمام قانون غير قابل للتطبيق»، قائلا «لا بد من التدخل وإصدار قانون يعيد الحقوق لملاك الوحدات السكنية والتجارية للإيجار القديم».

وقال مراد عابدين، أحد ممثلي الملاك: نطالب بزيادة القيمة الإيجارية بما يمكن المالك من توفير سكن مماثل في المنطقة نفسها الموجود فيها العقار.

وكانت أحزاب الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية، وممثلون عن المستأجرين، عقدوا مؤتمرًا بمشاركة نائبي البرلمان عاطف المغاوري وسناء السعيد.

وصدر عن مؤتمر المستأجرين بيان ختامي انتقد ما اعتبره تعتيمًا من الحكومة على مشروع قانونها وعدم طرحه على أي حوار مجتمعي واسع قبل تقديمه إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن مشروع القانون «أثار رفضًا مجتمعيًا واسعًا على ضوء تبنيه بالكامل لمطالب بعض الملاك والملاك الجدد، وإهداره لكافة الحقوق المشروعة لثلاثة ملايين مستأجر سكني وتجاري يمثلون ما لا يقل عن 15 مليون ساكن ومشتغل في الأماكن التجارية». واتهم البيان التعديلات المقترحة بمخالفة الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا فيما يخص قانون الإيجار القديم، مؤكداً على تمسك المشاركين بضرورة استمرار سريان عقود الإيجار القديم الراهنة حتى وفاة الجيل الأول من أبناء المستأجر الأصلي، ورفض ما يقترحه مشروع التعديل بوجود مرحلة انتقالية تنتهي بعدها العقود الحالية.

كما رفض البيان الزيادات التي طرحها المشروع على الإيجارات قبل انتهاء العقود، والتي اعتبرها مدخلالطرد المستأجر من الباب الخلفي، ورفض فكرة تحرير قيمة الإيجارات لما يُسمى القيمة السوقية، مطالبًا بزيادات معتدلة وتدريجية للإيجار، قياسًا على الطريقة التي طُبقت بها زيادة الإيجار القديم للمنشآت التجارية منذ عام 1997.

وفوّض المستأجرون والأحزاب رئيس مجلس أمناء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، زهدي الشامي، والمحاميين أيمن عصام وميشيل حنا، لتنظيم مشاركة المستأجرين في الحوار المجتمعي حول مشروع القانون.

وكانت المحكمة الدستورية أصدرت إعلانا بعدم دستورية بعض نصوص القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاصة بثبات الأجرة السنوية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن، والمعروف بقانون الإيجار القديم.

وبيّنت أن تطبيق أثر الحكم يبدأ من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي، كمهلة زمنية لتعديل القانون ووضع بدائل تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتنهي الوضع القائم، وتنتهي دورة الانعقاد في أغسطس/ آب المقبل.

وحسب حصر الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء، يبلغ العدد الإجمالي 3 ملايين و19 ألف وحدة سكنية تشمل السكن وغير السكن، ومصنفة حسب المناطق الحضرية والريفية

وبلغ إجمالي عدد وحدات الإيجار القديم في المناطق الحضرية 2 مليون و792 ألفا و224 وحدة سكنية، بينما وصل العدد في الريف إلى 227.438 وحدة، ليصل الإجمالي بين الريف والحضر إلى 3.019.662 وحدة.