 مصر: انتشال 14 جثة وإنقاذ 6 أشخاص في انهيار منزل بمحافظة أسيوط- (فيديوهات)

القاهرة: أعلنت السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، انتشال 14 جثة وإنقاذ ستة أشخاص كحصيلة نهائية لحادث انهيار منزل بحي شرق في محافظة أسيوط.

وأفاد محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد، في بيان نشرته المحافظة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” اليوم، بانتهاء جهود رفع أنقاض منزل كان مكونا من ثلاثة طوابق تعرض للانهيار بمنطقة حي شرق، وباستمرار عمل اللجنة الهندسية التي تم تشكيلها لمعاينة المنزل المنهار والمنازل المجاورة وإخلاء المتضرر منها، حفاظا على حياة المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن جهود رفع الأنقاض والبحث عن مفقودين وانتشال الجثث تواصلت على مدار 24 ساعة، لافتا إلى أنه تم الدفع بعدد 10سيارات إسعاف وخمس سيارات حماية مدنية وسيارات إنقاذ بري، بالإضافة إلى لوادر وسيارات وحدة الإنقاذ السريع لسرعة رفع الأنقاض وانتشال المفقودين من سكان العقار، وتم فرض طوق أمني حول المنزل والمنازل المجاورة.

كان محافظ أسيوط قرر، أمس الإثنين، تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنزل المنهار والعقارات المجاورة وجميع عقارات المنطقة لفحصها ومراجعتها وكتابة تقرير عن أسباب الحادث واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المنازل المجاورة حفاظا على أرواح قاطنيها، كما تم معاينة المنازل المجاورة لبيان سلامتها وعدم تضررها وإخلاء المتضرر منها واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة.

(د ب أ)