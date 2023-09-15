مصر.. انتقادات لتوقيف متطوعين في حملة مرشح رئاسي محتمل

القاهرة- “القدس العربي”:

تواصلت ردات الأفعال على قيام الأجهزة الأمنية المصرية القبض على عدد من المتطوعين في حملة المرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة المرتقبة أحمد الطنطاوي، بينهم محامين وأعضاء في حزب الكرامة.

أعربت الحركة المدنية الديمقراطية، التي تضم 12 حزبا معارضا، عن استنكارها ورفضها لاستمرار سياسة القبض على المواطنين لممارستهم حقهم الدستوري في التعبير عن الرأي وممارسة العمل السياسي، ما تمثل في إلقاء القبض على عدد من أنصار المرشح الرئاسي المحتمل والنائب السابق أحمد الطنطاوي.

ورفضت الحركة هذه الأساليب القمعية التي تمارسها الأجهزة الأمنية لإرباك المعارضة الديمقراطية ووضعها بشكل دائم في حالة ترقب وانتظار وصرفها عن تنظيم صفوفها والسعي لتقديم الحلول والمقترحات للأزمات التي تعانيها البلد، بحسب بيان الحركة.

وتابعت الحركة: ندين تلك الأساليب بشدة ونعتقد بتأثيرها السلبي على أي أمل باق في الاستماع لصوت العقل حفاظًا على سلامة أمن واستقرار البلد، ونطالب بالإفراج الفوري عن الدكتور محمد زهران وأعضاء حملة الطنطاوي ووقف تلك الحملات، التي لن تؤدي إلا المزيد من الاحتقان والوأد الكامل للمتبقي من الأمل في إمكان إجراء انتخابات تنافسية حقيقية على منصب رئيس الجمهورية وإحداث التغيير السلمي الديمقراطي والعبور بالوطن إلى بر الأمان.

حزب الكرامة، تناول في بيان، استمرار سياسات القمع الأمني وعمليات إلقاء القبض على كل من يعبر عن رأيه أو موقفه السياسي، معربًا عن رفضه القاطع وإدانته للاعتقالات التي طالت مؤخرًا عددًا من أعضاء حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي.

وأكد الحزب أن الانضمام إلى حملة مرشح رئاسي هو حق مشروع يكفله الدستور وتحميه القوانين، وأن الاعتداء على هذا الحق، بمثابة إهدار لكل أسس التوافق الوطني حول ترسيخ المسار السياسي السلمي الذي بدأ من خلال انخراط أحزاب المعارضة المدنية في عملية الحوار الوطني بغرض البحث عن مخرج آمن للوطن من أزماته.

وتابع الحزب: “عصا الأمن الغليظة المرفوعة في وجه الجميع، والتي لم تستثنِ أحدًا بعد اعتقال القيادي النقابي الدكتور محمد زهران، مؤسس الاتحاد الوطني المستقل للمعلمين المصريين وأحد الخبراء المشاركين في جلسات لجنة التعليم بالحوار الوطني، وعضوي حزب الكرامة خالد هندي وعمر حوالة، تؤكد بما لا تدع مجالًا للشك في أن كل أصحاب الرأي عبارة عن سجناء محتملين في ظل وجود هذه السلطة، التي تعاني تضخمًا في عضلاتها الأمنية وضمورا في عقلها السياسي، ولا تعرف سوى القمع والسجن أسلوبًا للتفاهم مع كل من يعارضها”.

وأكد الحزب: هذه الاعتقالات تأتي في إطار حملة ممنهجة للتضييق على المعارضة السياسية، ولحصار الأصوات المخالفة ومنعها من الوصول إلى الرأي العام.

وطالب الحزب السلطة وفي القلب منها الأجهزة الأمنية، بالالتزام بالمسار السياسي السلمي الذي توافق عليه الفرقاء السياسيون خلال عملية الحوار الوطني، بغرض الوصول إلى حلول للأزمة السياسية التي تنذر بعواقب وخيمة إن هي استمرت في التصاعد.

وبين الحزب في بيانه، أن أولى خطوات حلحلة الأزمة السياسية التي تسهم بدورها في بقية الأزمات الأخرى، تتمثل في توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في عملية صنع واتخاذ القرار، وفتح المجال العام لإجراء انتخابات تعددية تنافسية تتمتع بضمانات الحيدة والنزاهة، ويشارك فيها المواطنون على اختلاف توجهاتهم بحرية من دون تهديد أو تخويف.

وطالب حزب الكرامة بوقف هذه السياسات القمعية، والإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي، واحترام حق المواطنين في التعبير الحر عن آرائهم المكفول أساسا بالدستور الذي تستمد منه السلطة شرعيتها.

إلى ذلك، عقد مجلس نقابة محامين شمال القاهرة، للوقوف على أسباب وملابسات إلقاء القبض على المحامين سيد خضير، ومحمد سيد ومحمد إبراهيم.

وقرر مجلس النقابة تشكيل لجنة للدفاع عن المحامين، يرأسها نقيب محامي شمال القاهرة الفرعية عمرو محى الدين.

وطالب مجلس النقابة، النائب العام بتوضيح ملابسات القبض على المحامين وهل السبب الحقيقي الانضمام إلى حملة مرشح رئاسي محتمل.

وأكد مجلس النقابة، أن الحقوق والحريات العامة للمواطنين ليست منحة، بل هي حقوق مشروعة للمواطن، لا يجوز الانتقاص منها أو تعطيلها حتى ولو بالقانون، وقد جاءت المادة رقم 92 من دستور 2014 لتنص على مبدأ رئيسي هو أن «الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها».