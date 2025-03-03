مصر: انتقادات واسعة لقانون العمل بعد إقراره بشكل مبدئي في مجلس النواب

القاهرة ـ «القدس العربي»: تواصلت الانتقادات لقانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب المصري من حيث المبدأ تمهيدا لمناقشة مواده وإقراره. وقال حزب «العيش والحرية» تحت التأسيس، إنه في ظل تحديات اقتصادية غير مسبوقة، وضغوط متزايدة تهدد حقوق العمال وكرامتهم، بدأ البرلمان مناقشة قانون العمل. وأكد أن قانون العمل المقترح يفتح المجال أمام أصحاب العمل للتحكم في الأجور وزيادة ساعات العمل، مما يزيد من تفاقم الأوضاع السيئة التي يعيشها العمال.

آثار سلبية

وحذر الحزب من الآثار السلبية لهذا القانون على الطبقة العاملة، مؤكدا على أهمية تعزيز الحريات النقابية لضمان العدالة والمساواة في بيئة العمل.

وقال في بيانه إن البرلمان يتضمن أعضاء معظمهم من رجال الأعمال والنقابيين التابعين للاتحاد الحكومي، وإنه تجاهل دعوة ممثلي النقابات المستقلة وأصحاب المصلحة الحقيقيين، وإن مناقشة القانون تتم دون إجراء حوار مجتمعي شامل يشمل كافة الأطراف المعنية، ما يثير التساؤلات حول مدى التزام هذا المشروع بمبادئ العدالة الاجتماعية وواقعية الاستجابة للتحديات القاسية التي تواجه العمال. وأكد أن قانون العمل يقع بين مطرقة الأزمة الاقتصادية وسندان التضييق على الحريات النقابية ليعكس الواقع الذي يعيشه العمال اليوم.

تدهور اقتصادي

ولفت إلى أن مصر شهدت في السنوات الأخيرة تدهورا اقتصاديا حادا نتيجة استراتيجيات اقتصادية وسياسية اتبعها النظام الحالي بقرارات منفردة لتعزيز سلطته، مشددا على أن هذه الاستراتيجيات أدت إلى تكرار انهيار العملة الوطنية، ما أدى إلى مستويات مدمرة من التضخم وزيادات حادة في معدلات الفقر.

ووفق الحزب، تعد هذه الفترة واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية التي شهدتها مصر في تاريخها الحديث، حيث ارتفعت الديون الخارجية إلى مستويات غير مسبوقة، وسط هذا الوضع المعقد، يظهر قانون العمل الحالي كأداة تعكس هذه الاتجاهات المدمرة، إذ يفتقر إلى الحماية اللازمة للعمال، ويخدم مصالح الأطراف القوية على حساب حقوق الطبقة العاملة.

معدلات التضخم

وتناول معدلات التضخم، التي وصلت وفقًا لآخر تقارير البنك المركزي المصري، إلى 22.6 ٪، وهي نسبة تمس حياة ملايين العمال وعائلاتهم، هذه الأزمة تجسدت في فقدان فرص العمل، تدني الأجور، وتدهور ظروف العمل، بالإضافة إلى تقاعس الدولة عن تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأكد أن هناك تضييقا واضحا على الحريات النقابية، وهي الحريات التي تشكل العمود الفقري لكفاح العمال من أجل تحسين أوضاعهم. وزارة العمل لا تزال تشكل عائقًا رئيسيًا أمام تنفيذ قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم (قانون 213 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية) ما يحول دون تأسيس المزيد من المنظمات النقابية المستقلة، ويقوض آمال العمال في نيل حقوقهم عبر الأطر الشرعية. كما أن غياب هذه النقابات يمنع توفر بيانات دقيقة حول حجم العمالة غير المنتظمة وتأثرها السلبي بقانون العمل.

وشدد على أن صياغة قانون العمل يجب أن تستند إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق العاملين، مع ضمان مشاركتهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة شؤونهم. ويجب أن يحقق القانون توازنًا بين حقوق العمال وأصحاب العمل، مع تعزيز قيم التضامن المجتمعي. حقوق العمال ليست قضايا فردية، بل هي قضية جماعية تتطلب مشاركة الجميع.

العمالة المنزلية

وطالب الحزب بإقامة حوار مجتمعي حقيقي يشمل كافة النقابات الحكومية والمستقلة، والمتخصصين، وبإجراء تعديلات جوهرية على مواد القانون التي تضمن حقوق العمال في الأمان الوظيفي، خاصة أن العمالة المنزلية، التي تشكل النساء غالبية أفرادها، لا تزال خارج نطاق القانون، ما يحرمهن من أي حماية قانونية أو ضمانات اجتماعية أو صحية.

نقابة الصحافيين ترسل ملاحظاتها للبرلمان… وحزب «العيش والحرية» يحذر من الانحياز لأصحاب الأعمال

وشدد على ضرورة إلغاء شركات التشغيل التي تعتبر بابا خلفيا لاستغلال العمال، في مخالفة صريحة للمادة السابعة من الاتفاقية الدولية (181) التي تحظر فرض رسوم أو تكاليف على العمال من خلال هذه الشركات، بالإضافة إلى ضرورة رفع العلاوة الدورية من 3٪ إلى 7٪ لمواجهة التضخم، وكذلك باحترام الحق في الإضراب وفقا للدستور والمعايير الدولية والتخلص من كل الاشتراطات التعجيزية التي يتضمنها القانون وليصبح الإخطار فقط لمكتب العمل كافيًا، إذ أن تقييد حق الإضراب يقوض قدرة العمال على الدفاع عن حقوقهم، ويضعف دور النقابات في التفاوض مع أصحاب العمل.

أموال الجزاءات

إلى ذلك وجّه رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عبد المنعم الجمل، انتقادات لمشروع قانون العمل الجديد.

وقال إن الاتحاد لديه ملاحظات حول مشروع قانون العمل الجديد، يتم إعداد مذكرة حاليًا بشأنها، لإرسالها إلى الأمانة الفنية لمجلس النواب، بناءً على طلب رئيس المجلس حنفي جبالي.

وأضاف أن الملاحظة الأهم تتمثل في إلغاء لجنة القوى العاملة في مجلس النواب خلال اجتماعاتها حول مواد مشروع القانون للبند الخاص ببعض المكتسبات التي تؤول إلى النقابات العمالية.

ولفت إلى أن القوانين السابقة للعمل تنص على أن تؤول ثلث أموال الجزاءات الواقعة على العمال، وأموال المؤسسات الثقافية والاجتماعية التابعة للنقابات العمالية إلى هذه النقابات والجزء الآخر لصالح الدولة.

وأشار إلى أن المادة 13 من الدستور تنص على أن تلتزم الدولة المصرية بعدم سلب أي حقوق مكتسبة سابقا، لافتًا إلى أهمية إعادة إدراج النص بمشروع القانون لما له من مزايا مالية تعود بالنفع على النقابات العمالية.

وحسب الجمل، فإن الاتحاد لديه ملاحظات حول النص الخاص بتمثيل النقابات العمالية في المجالس التي يتم تشكيلها بقرار من وزير العمل، أو رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية، حيث إن التشكيل ينطوي على تمييز لحجم تمثيل أصحاب الأعمال على حساب تمثيل النقابات العمالية.

وأكد تمسك الاتحاد بالنص المرسل من الحكومة لمشروع القانون مع مراعاة إضافة بعض التعديلات التي توفر المزيد من الضمانات للنقابات العمالية.

وتضمنت ملاحظات الاتحاد أهمية تعديل المادة 19 من مشروع القانون من خلال استبدال المجلس التنفيذي في المحافظة بلجنة تنفيذية، نظرًا لاختلاف الاختصاصات بين المجلس واللجنة.

وشملت الملاحظات ضرورة إدراج المنظمات العمالية النقابية ضمن المؤسسات التي تقوم بمزاولة عمليات التدريب في المادة 22 «حيث تم استثناؤها رغم امتلاك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مؤسسات عريقة في التدريب».

وطالب الاتحاد في ملاحظاته بحذف المادة 49 والمتعلقة بإلحاق المنظمات الدولية للعاملين بالخارج، معتبرًا أنها لم تمارس دورها، ولم يثبت قيامها بذلك على مدى السنوات الماضية.

وأرسلت نقابة الصحافيين رؤيتها حول مشروع قانون العمل إلى مجلس النواب.

خطاب الصحافيين

ودعا نقيب الصحافيين خالد البلشي في خطابه إلى البرلمان لأخذ ملاحظات النقابة بعين الاعتبار؛ لضمان استقرار المؤسسات، وأوضاع العاملين بها، وبما يضمن تحقيق التوازن في علاقات العمل دون إخلال بحقوق الطرف الأضعف، وهم العاملون.

ولفت إلى أن مشروع قانون العمل المطروح أمام مجلس النواب حاليًا تمهيدا لإقراره هو الأساس لتنظيم علاقات العمل داخل المؤسسات الصحافية «وهو ما يقتضي الاستماع لرؤية كل أطراف العلاقات التعاقدية، وفي مقدمتها الأطراف الممثلة لرؤية العاملين، ومن بينها النقابات المهنية، مطالبًا بفتح حوار مجتمعي شامل حول التعديل الأخير المطروح حاليا».

وكشف البلشي عن أن رؤية النقابة تضمنت ملاحظات تفصيلية تتراوح بين المبادئ العامة، والاشتباك مع عدد من مواد المشروع، التي رأت أنها تمس العمل الصحافي بصورة وثيقة ومنها توحيد تعريف الأجر في مشروع القانون بعبارات واضحة صارمة جامعة، مانعة لأي محاولة للتلاعب، وتضمن حصول الصحافي على حقه كاملًا، إضافة الى تعريف واضح للحد الأدنى للأجر الذي تقرر الحكومة تطبيقه على المستوى القومي، والاعتداد بمصطلح «الأجر الشامل» وحده في هذا الإطار، لتلافي المغايرة في تعريف الأجر بين قرارات الحكومة وبعضها.

وطالبت نقابة الصحافيين بضمان تفعيل دور المجلس الأعلى للأجور بوضع حد أدنى في جميع القطاعات على المستوى القومي، ومنها الصحافة والنشر، وذلك من خلال إلزام المجلس بتحديد معايير معلنة تضمن الأجر العادل لكل عامل في كل قطاع، وأن ينص القانون على معايير بعينها يلتزم بها المجلس الأعلى للأجور عند تحديد الزيادات السنوية للأجر مثل نسبة الفائدة المحددة من البنك المركزي أو معدل التضخم، بما يحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل، والحفاظ على معدلات الإنتاج.

كذلك طالبت بتعديل نسبة العلاوة السنوية إلى 7 في المئة من الأجر الشامل، واستحداث دور للنقابة المهنية، أو العمالية للتأكد من معقولية طلبات أصحاب الأعمال لتخفيض العلاوات، وحذف إمكانية طلب التخفيض، أو الإعفاء من صرف الحد الأدنى للأجور، وتشديد الغرامة على المخالفين، حظر إبرام عقود عمل مؤقتة في أعمال دائمة، وتحديث أنماط عقود العمل بما يناسب احتياجات السوق.

ومن بين مطالبها أيضاً تحديد إعانة بطالة لكل طالب عمل يعجز عن إيجاد عمل (مع النظر في تحديد نسبتها قياسًا بالحد الأدنى للأجور) على أن تصدر القرارات التنفيذية لما سبق في موعد غايته ستة أشهر من تطبيق القانون، واتخاذ إجراءات ضد المؤسسات، التي تقوم بفصل الصحافيين تعسفيًا، وكذلك اتخاذ إجراءات ضد إدارات تلك الصحف دون الإخلال بحقوق باقي الصحافيين، وتدخّل النقابة لضبط مواد الفصل في مشروع قانون العمل بما يضمن الحفاظ على مصالح العاملين، وحقوقهم الاقتصادية.

وطالبت بغلق الباب الخلفي للفصل التعسفي من خلال السماح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، ووجوب أن يكون الإخطار قبل ستة أشهر على الأقل، ومن خلال القاضي الوقتي في المحكمة العمالية. وضرورة إدماج النقابات المهنية في الإجراءات المقررة، والتشكيلات المركزية والإقليمية إلى جانب التنظيمات النقابية والعمالية، وتطبيق التوصيات، التي أقرها الصحافيون في استبيان الرأي الخاص بالمؤتمر بشأن إصلاح أوضاع الصحافة والصحافيين.

كما طالبت باتخاذ إجراءات واضحة لمنع التمييز ضد النساء في أماكن العمل، وأن تضاف إلى مهام المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية وضع لائحة سلوك نموذجية يمكن تطبيقها بذاتها، أو الاسترشاد بها لوضع لائحة ذات ضمانات أكبر في كل منشأة، تكفل حماية العاملات والعاملين من التمييز والتنمر والتحرش، والمخالفات السلوكية الأخرى، وتفعيل الرقابة على المنشآت لضبط المخالفات.

وفي وقت سابق أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تقريرا حقوقيا رصد فيه ملاحظاته على مشروع القانون، مؤكدًا أنه لا يحقق التوازن المطلوب بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، رغم بعض التحسينات التي تضمنها.

وأشار التقرير إلى تضمن مشروع القانون نصوصًا تنحاز في حقيقتها لصالح أصحاب الأعمال، وتقلل من التزاماتهم تجاه العامل، ولا توفر آليات الأمان الوظيفي الكافي للعمال وضمان استقرار العلاقة بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق بمرتكزات نشأة علاقة العمل والطبيعة العقدية لها، وكيفية إنهائها.

وانتقد تقليص العلاوة السنوية المستحقة للعمال، إذ يجعلها بواقع 3٪ من الراتب، في حين تبلغ نسبتها في القانون الساري 7٪، مشددًا على عدم جواز انتقاصها باعتبارها حقًا مكتسبًا للعمال، لا سيما في ظل ثبات القوة الشرائية للجنيه.

ووفقًا لتقرير دار الخدمات النقابية ـ منظمة حقوقية تهتم بشؤون العمال ـ فإن التضخم في الأربع سنوات الماضية تجاوز زيادة الأجور خلال خمس سنوات، ما يعكس فشل السياسات الاقتصادية الراهنة.

وأظهر أحدث بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع الدين الخارجي بنسبة 1.5 في المئة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (2024/2025) ما يؤثر سلبا على ملايين العاملين سواءً في القطاع الرسمي أو غير الرسمي.