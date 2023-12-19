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مصر: انتهاء مفاوضات سد النهضة ونحتفظ بحق الدفاع عن أمننا المائي

منذ 37 دقيقة

سد النهضة الإثيوبي

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القاهرة: أعلنت مصر، مساء الثلاثاء، انتهاء الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا والسودان دون تحقيق أي نتيجة، مشددة على احتفاظها بحق الدفاع عن أمنها المائي.
وهذا المسار سبق إطلاقه في إطار توافق بين دولتي مصب نهر النيل (مصر والسودان) وإثيوبيا على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد خلال أربعة أشهر.
وقالت وزارة الري والموارد المائية المصرية، في بيان، إن “الاجتماع لم يسفر عن أية نتيجة نظرا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من حلول وسط من الناحية الفنية والقانونية من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة”.
(الأناضول)

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