مصر تؤكد رصد حالات إصابات بمتحور كورونا الجديد

القاهرة: أكدت مصر، الثلاثاء، رصد متحور كورونا الجديد “EG5″، معلنة وجود حالتين مصابتين بهذا المتحور، وأنهما “يتماثلان للشفاء”.

جاء ذلك في بيان لوزارة الصحة المصرية، لتصبح مصر ثاني دولة عربية ترصد المتحور الأحدث من كورونا بعد الكويت، وذلك خلال أسبوع واحد.

وقالت الوزارة إن “نتائج التحاليل من مراكز رصد حالات الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة، تؤكد إيجابية حالتين لفيروس كورونا من سلالة المتحور أوميكرون EG-5.2”.

وأضافت أن “الأعراض الإكلينيكية التي ظهرت على الحالتين خفيفة وأنهما يتماثلان للشفاء”، دون مزيد من التفاصيل حول هوية المصابين أو كيفية انتقال الفيروس إليهما.

وقبل أسبوع، أعلنت وزارة الصحة الكويتية رصد متحور كورونا “EG.5″، الذي يعد من المتحورات الفرعية لأوميكرون من فيروس كورونا، دون تحديد عدد الإصابات.

وكانت تقارير صادرة عن السلطات الصحية الأمريكية، تحدثت السبت الماضي، عن رصد المتحور الجديد من كورونا في إسرائيل والدانمارك والولايات المتحدة.

وفي 10 أغسطس/آب الجاري أعلنت منظمة الصحة العالمية أن المتحور الأحدث لفيروس كورونا “EG.5” يمثل “خطرا منخفضا” على الصحة العامة على الصعيد العالمي.



وأشارت إلى أن التأثير المحتمل لطفرات المتحور الجديد “ما زال غير معروف” ووضعته تحت المراقبة.

وتسببت جائحة كورونا منذ ظهورها نهاية عام 2019، في إصابة أكثر من 769 مليونا، فيما بلغ عدد الوفيات بالفيروس أكثر من 6.9 ملايين في جميع أنحاء العالم، وفق تقارير رسمية وأخرى تابعة لمؤسسات صحية.

(الأناضول)