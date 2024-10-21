مصر تؤكد على أهمية ضمان سلامة الملاحة بالبحر الأحمر

القاهرة: أكدت مصر، الاثنين، على أهمية ضمان سلامة الملاحة بالبحر الأحمر، لارتباط ذلك بأمنها القومي، في ظل تراجع إيرادات قناة السويس.
جاء ذلك بحسب ما ذكره وزير الخارجية بدر عبد العاطي خلال لقاء المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ بالعاصمة القاهرة، وفق بيان للخارجية المصرية.
وشدد الوزير المصري على “أهمية ضمان سلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر لارتباط ذلك بأمن مصر القومي بشكل مباشر، لاسيما في ظل تراجع إيرادات قناة السويس الناجم عن التوتر بالبحر نفسه”.
وأشار عبد العاطي إلى “ما يمثله أمن واستقرار اليمن من أهمية للأمن القومي المصري ومنطقة البحر الأحمر”.
(الأناضول)
كل ما يهم مصر كسرة خبز.
ولو كانت مغمسة بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️
عمومية «القابضة للكهرباء» تخفي خسائر الفقد الفني والتجاري لشركات التوزيع والنقل والإنتاج
عقدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، برئاسة المهندس جابر الدسوقى جمعية عمومية لمراجعة ميزانيات شركات توزيع وإنتاج الكهرباء وذلك على مدار الأسبوع الماضى لعقد جمعية عمومية لكل شركة على حدة. وسط تكتم عن خسائر القطاع بسبب الفقد الفني والتجاري وتكريس سياسة الثناء والشكر لكل قيادات الشركات
بينما كشفت تصريحات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء منذ يومين عن خسائر فى ميزانية العام المالى 2024 /2025 بلغت ما يقرب من 30 مليار جنيه بسبب الفقد بالطاقة
ابويمن صاحب الامر…فاخلع ..واركع…….امريكا ركعت وخرت صريعا..فمن انتم يا حوش…
هه بئس عرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم بإذن المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال غزة العزة منهم شر انتقام فكما تدين تدان وسبحان الحي الديان الذي لا يغفل ولا ينام سيأتي الدور عليكم يا عرب الدسائس والمكائد التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني الأعزل الصامد المقهور منذ 1948 من عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀