مصر تؤكد على أهمية ضمان سلامة الملاحة بالبحر الأحمر

القاهرة: أكدت مصر، الاثنين، على أهمية ضمان سلامة الملاحة بالبحر الأحمر، لارتباط ذلك بأمنها القومي، في ظل تراجع إيرادات قناة السويس.

جاء ذلك بحسب ما ذكره وزير الخارجية بدر عبد العاطي خلال لقاء المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ بالعاصمة القاهرة، وفق بيان للخارجية المصرية.

وشدد الوزير المصري على “أهمية ضمان سلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر لارتباط ذلك بأمن مصر القومي بشكل مباشر، لاسيما في ظل تراجع إيرادات قناة السويس الناجم عن التوتر بالبحر نفسه”.

وأشار عبد العاطي إلى “ما يمثله أمن واستقرار اليمن من أهمية للأمن القومي المصري ومنطقة البحر الأحمر”.

(الأناضول)