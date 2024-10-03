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مصر تؤكد مقتل العديد من رعاياها في إطلاق نار على مهاجرين بالمكسيك

3 - أكتوبر - 2024

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القاهرة:  أكدت وزارة الخارجية المصرية مساء الخميس مقتل عدد من المواطنين المصريين في حادث إطلاق الشرطة المكسيكية النار على مهاجرين يسافرون مع مهربين مشتبه بهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفير تميم خلاف في بيان إنها تتابع عن كثب”ملابسات حادث إطلاق النار فى المكسيك الذي أسفر عن مصرع عدد من المواطنين المصريين عن كثب والتواصل مع السلطات المكسيكية للوقوف على ملابسات الحادث”.وأعربت الوزارة عن تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا.

وكان جنود مكسيكيون قد فتحوا النار يوم الأربعاء على مجموعة من المهاجرين كانوا يسافرون مع مهربين مشتبه بهم في شاحنة، ما أسفر عن مقتل ستة وإصابة 12 آخرين، حسبما أفادت وزارة الدفاع.

وأضافت الوزارة أنه تم الاشتباه في المهاجرين في البداية بالخطأ أنهم أفراد في عصابات.

وكان المهاجرون جزءا من مجموعة تضم 33 شخصا من دول مثل مصر ونيبال وكوبا والهند وباكستان.

(د ب أ)

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  1. يقول أبو نواس:
    أكتوبر 4, 2024 الساعة 12:27 ص

    هل من الصواب ترك مصر أم الدنيا للهجرة غير القانونية الى راس الإمبريالية الأمريكية

    رد
    1. يقول عادل:
      أكتوبر 26, 2024 الساعة 9:34 م

      نعم من الممكن فدولنا العربية لا قيمة لها ضلم و فقر و دكتاتوريا

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