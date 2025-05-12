مصر تبحث توقيع عقود طويلة الأجل لاستيراد الغاز من قطر

القاهرةـ “القدس العربي”:

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أنها تبحث توقيع عقود طويلة الأجل لاستيراد الغاز الطبيعي من قطر.

وقالت وزارة البترول في بيان، إنه في ضوء الأهمية الاستراتيجية التي يوليها قطاع البترول والثروة المعدنية لضمان توافر الاحتياجات المحلية من المنتجات البترولية، وخاصة احتياجات قطاع الكهرباء والسوق المحلي من الغاز الطبيعي ولا سيما خلال فترات الصيف، من خلال العمل على محورين رئيسيين وهما زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف، واستغلال موقع مصر الاستراتيجي لزيادة التعاون الإقليمي وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية بما يحقق النفع المتبادل، وذلك في إطار تبنى استراتيجية متكاملة يسعى من خلالها القطاع لتحقيق أمن الطاقة.

وأضافت: عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية المصري خلال زيارته لقطر، جلسة مباحثات مع سعد شريدة الكعبي وزير الدولة القطري لشئون الطاقة، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، وكبار مسؤولي وزارة الطاقة القطرية.

وبحسب البيان، تناولت مباحثات الجانبين سبل تسريع البدء في تنفيذ مشروعات مشتركة للغاز الطبيعي وتوقيع عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي من الجانب القطري بما يسهم في تأمين إمدادات الغاز الطبيعي لتلبية الاحتياجات المحلية.

وزاد البيان: ناقش الجانبان تعزيز سبل التكامل بين البلدين من حيث البنية التحتية للطاقة بما يحقق المصالح المشتركة في ضوء ما تتمتع به البلدين من مقومات كبيرة في مجال تداول وتجارة الغاز الطبيعي المسال وأنشطة الإسالة وإعادة التغييز.

أبدى سعد شريدة الكعبي رغبة شركة قطر للطاقة في توسيع نطاق أعمالها وزيادة استثماراتها في مجال البحث والاستكشاف في مصر

وتضمنت المباحثات سبل تعزيز التعاون في مجال البحث والاستكشاف وزيادة معدلات الإنتاج من مناطق الامتياز التابعة لشركة قطر للطاقة في مصر لا سيما وأن شركة قطر للطاقة عضو رئيسي ببوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، وموقف خطط الحفر الخاصة بشركة قطر للطاقة وخاصة حفر البئر نفرتاري، وكايرو ومصري وشمال مراقيا في منطقة البحر المتوسط والتي تشارك بها الشركة مع شركة إكسون موبيل العالمية.

وبحسب البيان، أبدى سعد شريدة الكعبي رغبة شركة قطر للطاقة في توسيع نطاق أعمالها وزيادة استثماراتها في مجال البحث والاستكشاف في مصر والذي ظهر مؤخراً في اتمام الاتفاق بين شركة قطر للطاقة وكل من شركة إيجاس وشركة شيفرون لحصول شركة قطر للطاقة على جزء من نصيب شركة شيفرون في منطقة التزام شمال الضبعة البحرية.

كما استعرض الوزير المصري الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال البترول والغاز والبتروكيماويات ذات القيمة المضافة والتي يمكن للجانب القطري بحث المشاركة بها.

وناقش الجانبان سبل تعزيز تواجد الشركات المصرية المتخصصة في مجالات تصميم وتنفيذ وصيانة وتشغيل المشروعات للعمل بشكل أكبر بمختلف مشروعات الطاقة بدولة قطر وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لتلك الشركات، لما تمتلكه الشركات المصرية المتخصصة من خبرات واسعة في مختلف مجالات الطاقة بما يمكنها من المشاركة في مشروعات البنية التحتية ومشروعات البترول والغاز والطاقة الجديدة والمتجددة في دولة قطر الشقيقة.

وخلال العام الماضي، واجهت مصر أزمة في شهور الصيف مع انخفاض واردات البلاد من الغاز الطبيعي الإسرائيلي، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي لساعات يوميا، وتوقف شركات الأسمدة التي تعتمد على الغاز كمكون رئيسي في عملية الإنتاج عن العمل.