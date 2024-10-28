مصر تبحث مع «إيني» الإيطالية خطوات دعم إنتاج الغاز الطبيعي

ميلانو – رويترز: قالت شركة «إيني» الإيطالية للطاقة إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التقى بالرئيس التنفيذي للشركة أمس الإثنين لبحث خطوات تهدف إلى دعم إنتاج الغاز بعد أن اضطرت القاهرة للجوء إلى سوق الغاز الطبيعي المُسال لتغطية الطلب المحلي.

كانت مصر تخطط لأن تصبح مُصدِّراً رئيسياً للغاز بعد أن اكتشفت شركة «إيني» حقل ظهر البحري العملاق في عام 2015. لكن إنتاج الغاز المحلي في مصر يتراجع منذ عام 2021 ليصل إلى أدنى مستوى له في ست سنوات هذا العام. وبلغ متوسط إنتاج حقل ظهر 1.9 مليار قدم مكعب يومياً في النصف الأول من العام الجاري، وهو أقل كثيراً من الذروة التي بلغها في عام 2019، مما أثار تكهنات حول مشكلات فنية وتوقف الاستثمار في الحقل العملاق.

وفي مؤتمر عبر الهاتف بعد إعلان نتائج شركة «إيني» يوم الجمعة الماض، قال المدير التنفيذي لعمليات الموارد العالمية في الشركة، جويدو بروسكو، إن المجموعة الإيطالية ستبدأ أنشطة لاستعادة بعض إنتاج الغاز في حقل ظهر في بداية العام المقبل.

وذكر بيان أن السيسي وكلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة «إيني»، تحدثا أمس الإثنين أيضاً عن دور مصر في تطوير مركز للغاز في شرق البحر المتوسط والتزام المجموعة بتسريع إزالة الكربون من خلال خفض انبعاثات غاز الميثان وحلول كفاءة الطاقة الأخرى.

وكانت ثلاثة مصادر في قطاع الطاقة أبلغت رويترز في وقت سابق هذا الشهر بأن مصر تخطط لطرح مناقصة لشراء ما يصل إلى 20 شحنة من الغاز الطبيعي المُسال لتغطية الطلب في الربع الأول من عام 2025.