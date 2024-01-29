مصر تبلغ الفصائل الفلسطينية بقرارها منع إسرائيل من اجتياح الحدود في رفح

لندن- “القدس العربي”:

قالت قناة الميادين نقلا عن مصادر فلسطينية، الأحد إن “مصر أبلغت الفصائل الفلسطينية، بقرارها الحاسم بعدم السماح للاحتلال الإسرائيلي باجتياح الحدود الفلسطينية- المصرية في رفح”.

ولفتت المصادر إلى تشديد مصر على أن “أي اعتداء على الحدود المصرية- الفلسطينية، هو اعتداء على الأمن القومي المصري”.

وبحسب مصادر القناة، فإن الفصائل الفلسطينية أشادت بالموقف المصري، وعدّته “حمايةً للحدود وتعزيزاً للسيادة عليها”، مشيرة إلى أن “مصر تمنع مشروع التهجير”.

كما أضافت أن الفصائل الفلسطينية ترى الموقف المصري أنه من “أهمّ المواقف التي ستمنع العدوان على منطقة الحدود”.

وقبل أيام، أكد رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان، أن “سعي إسرائيل للسيطرة على محور فيلادلفيا في قطاع غزة على طول الحدود مع مصر” سيؤدي إلى “تهديد خطير وجدّي للعلاقات المصرية- الإسرائيلية”.

وقال رشوان إن “الفترة الأخيرة قد شهدت عدة تصريحات لمسؤولين إسرائيليين، على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تحمل مزاعم، وادّعاءات باطلة، بشأن وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر ومكوّناتها، إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية”.

وأضاف أن “إمعان إسرائيل في تسويق هذه الأكاذيب، هو محاولة منها لخلق شرعية، لسعيها لاحتلال ممر فيلادلفيا أو ممر صلاح الدين، في قطاع غزة على طول الحدود مع مصر، في مخالفة للاتفاقيات والبروتوكولات الأمنية الموقّعة بينها وبين مصر”.