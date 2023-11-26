مؤسسات الأسرى: الدفعة الثالثة من الإفراجات المقررة اليوم تضم 39 طفلا دون نساء

القاهرة/رام الله- “القدس العربي”:

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني عن قائمة بأسماء 39 أسيرا فلسطينيا من الأطفال سيجري الإفراج عنهم الأحد في الدفعة الثالثة ضمن اتفاق هدنة لأربعة أيام توسطت فيه مصر وقطر.

ووفق بيان مشترك، فإن جميع الأسماء في القائمة من الأسرى الأطفال فقط (دون النساء)، وعددهم 39، منهم 21 من القدس، وواحد من مدينة رفح في قطاع غزة، والباقي يتوزعون على محافظات الضفة الغربية.

1- سلطان سامر محمود سرحان / القدس.

2- قسام إياد أحمد أعور / القدس.

3- محمد أحمد محمود أعور / القدس.

4- نصر الله إياد أمجد اعور / القدس.

5- خليل أحمد خليل أعور / القدس.

6- أمين محمد امين عباسي / القدس.

7- مصطفى محمد ابراهيم عباسي / القدس.

8- أحمد قادري محمود شيحه / القدس.

9- سمير سامر سمير بختان / القدس.

10- محمد عبوده حسن غيث / القدس.

11- موسى حميدان فضل محتسب / القدس.

12- ايهم عدنان صبحي شاعر / القدس.

13- ريان عدنان حسن عتيق / القدس.

14- مالك مراد خالد بوجة / القدس.

15- محمد ابراهيم محمد عبد الجبار / القدس.

16- نشات باسم طالب دوابشة / القدس.

17- يوسف فواز فايز برقان / القدس.

18- نور الدين زياد راشد قواسمي / القدس.

19- غنام موسى غنام أبو غنام / القدس.

20- حسن ياسر حسن ياسر / القدس.

21- عبد الرحمن عامر فخري الزغل / القدس.

22- محمود نمر عيد عطا / رام الله.

23- عمر عماد حسن عطشان / رام الله.

24- عبادة حسام أحمد خليل / رام الله.

25- خليل محمد بدر زماعرة / الخليل.

26- حسن وليد جمال صبارنة / الخليل – حلحول.

27- زيد نعيم شحدة عرعر / الخليل.

28- عمار محمود يوسف ثوابتة / بيت لحم.

29- يزن عامر علي صباح / بيت لحم.

30- موسى مهند موسى الوريدات / اريحا.

31- موعد عمر عبد الله الحاج / اريحا.

32- اسامة نايف اسامه مرمش / نابلس.

33- ابراهيم مؤيد إبراهيم ظافر / طولكرم.

34- عمر شاكر سهيل محاجنة / طولكرم.

35- عدنان حازم عدنان عيد / طولكرم.

36- أحمد عطية أحمد العديني / قلقيلية.

37- مجد رائد مسعود فريحات / جنين.

38- وحيد اسماعيل جميل صبيح / جنين.

39- علاء فتحي عبد الهادي أبو سنيمة / رفح.

وكان ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية قال في بيان إن مصر تسلمت قوائم بأسماء 13 إسرائيليا و39 فلسطينيا سيتم إطلاق سراحهم اليوم الأحد.

وجاء في البيان أن الهدنة تسير دون معوقات وأن 120 شاحنة مساعدات عبرت من مصر إلى غزة اليوم الأحد منها شاحنتان للوقود واثنتان لغاز الطهي.

وقال رشوان إن مصر استقبلت في هذه الفترة 353 مصابا من قطاع غزة يرافقهم 292 شخصا، إضافة إلى عبور 8514 شخصًا من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية و1256 مصريا، من معبر رفح.

وأضاف أن اليوم الثالث من الهدنة، شهد دخول 120 شاحنة، منها 2 وقود و2 محملة بغاز الطهي المنزلي، متجهة لشمال القطاع بالتنسيق مع الأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني، وأن هذه الأعداد قابلة للزيادة خلال الساعات المقبلة، لافتا إلى أن حجم المساعدات الطبية التي تم إدخالها إلى قطاع غزة حتى مساء أمس بلغ 2675 طنا، فيما بلغ حجم المساعدات من المواد الغذائية التي تم إدخالها إلى قطاع غزة حتى مساء أمس 9621 طنا.

وبين أن المساعدات تنوعت بين 7047 طنا من المياه و82 قطعة من الخيام والمشمعات بالإضافة إلى 1992 طنا من المواد الإغاثية الأخرى.

وبحسب رشوان، بلغ إجمالي الشاحنات التي عبرت إلى القطاع من معبر رفح 2056 شاحنة خلال تلك الفترة.

وأكد رشوان استمرار الجهود المصرية في العمل على الإسراع بعمليات نقل المساعدات الإنسانية للمساهمة في الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية لأشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة.

(وكالات)