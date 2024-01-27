مصر تتوج بكأس الأمم الأفريقية لكرة اليد وتصعد لأولمبياد باريس 2024- (صور)

القاهرة: احتفظ منتخب مصر بلقب كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال للمرة الثالثة عل التوالي، وتوج بكأس البطولة للمرة التاسعة في تاريخه، عقب فوزه على الجزائر في المباراة النهائية.

وتغلب منتخب مصر 29 / 21 على منتخب الجزائر، اليوم السبت، في المباراة النهائية للمسابقة القارية، التي أقيمت فعالياتها في العاصمة المصرية القاهرة.

وفرض المنتخب المصري هيمنته على اللقاء، حيث أنهى الشوط الأول متقدما بنتيجة 17 / 10، قبل أن يحافظ على تقدمه في الشوط الثاني، ليتمكن من توسيع الفارق إلى 8 أهداف في نهاية اللقاء.

وبذلك، سيكون منتخب مصر هو ممثل القارة السمراء في منافسات كرة اليد بدورة الألعاب الأولمبية في باريس الصيف المقبل.

في المقابل، بات يتعين على منتخب الجزائر لعب الملحق الأولمبي برفقة المنتخب التونسي، الذي حصل على المركز الثالث عقب فوزه على منتخب الرأس الأخضر في مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية، التي جرت بينهما في وقت سابق اليوم.

وصعدت منتخبات مصر والجزائر وتونس والرأس الأخضر وغينيا، التي حصلت على المراكز الخمس الأول في كأس أمم أفريقيا لبطولة العالم المقبلة التي ستقام في كرواتيا والدنمارك والنرويج مطلع العام المقبل.

(د ب أ)