مصر تجدد رفضها تشغيل معبر رفح في وجود الاحتلال الإسرائيلي

القاهرة- “القدس العربي”:

قال مصدر مصري رفيع المستوى، إن بلاده أكدت مجددا رفضها لأي تشغيل لمعبر رفح في وجود الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت القاهرة الإخبارية المملوكة لجهاز المخابرات المصري عن المصدر الذي لم تسمه، قوله، إن الأجهزة المعنية المصرية نسقت مع مسؤولي الأمم المتحدة لدخول 2272 شاحنة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية عبر معبر كرم أبو سالم.

وبين أن مصر نسقت مع الأمم المتحدة لدخول المساعدات إلى قطاع غزة من خلال معبر كرم أبو سالم بشكل مؤقت لحين عودة تشغيل معبر رفح.

ومعبر رفح مغلق منذ اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي المحور الحدودي من الجانب الفلسطيني في 7 مايو/ أيار الماضي، وكانت مصر أعلنت رفضها التنسيق مع إسرائيل بشأن المعبر، وأوقفت دخول المساعدات لحين انسحاب قوات الاحتلال منه.

وفشل الاجتماع الثلاثي الذي استضافته القاهرة في الثاني من شهر يونيو/ حزيران الجاري، وضم وفودا أمنية مصرية وأمريكية وإسرائيلية، في الاتفاق على إعادة فتح معبر رفح، وتمسكت مصر بضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني للمعبر حتى يتم استئناف تشغيله مرة.