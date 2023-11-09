وزير الخارجية المصري: فتح ممر آمن لسكان غزة عبر معبر رفح يعدّ تهجيراً للفلسطينيين

القاهرة- “القدس العربي”: أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري أن فتح ممر آمن لسكان غزة عبر معبر رفح يعد تهجيراً للفلسطينيين، مندداً بالإجراءات التي تجبر الفلسطينيين على التهجير والنزوح من أراضيهم.

وشدّدَ، في كلمته خلال افتتاح مؤتمر باريس حول الأوضاع الإنسانية في غزة بمشاركة 80 دولة ومنظمة دولية، على أن “حماس” وإسرائيل ارتكبتا جرائم حرب، وأنه يجب على المجتمع الدولي تحمّل احتياجات 2.5 مليون نسمة في قطاع غزة.

وبيّن أن أعداد النازحين في قطاع غزة بلغت ثلث عدد الفلسطينيين.

ودعا شكري المجتمع الدولي إلى إنهاء الكارثة التي يشهدها قطاع غزة، مشدداً على أن مصر ترفض بشكل قاطع ازدواجية المعايير والجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، ومندداً بالصمت الدولي عن الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.