مصر تجري مشاورات مع السعودية والأردن لاحتواء التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين

القاهرة: أعلنت وزارة الخارجية المصرية اليوم السبت أن مصر تجري مشاورات مع السعودية والأردن لتكثيف جهود احتواء التصعيد فى قطاع غزة.

وشدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال اتصالين هاتفيين مع نظيريه السعودي والأردني، على ضرورة “تكاتف الجهود الدولية والإقليمية وتوحيد رسائل المجتمع الدولى للمطالبة بوقف العنف وإتاحة الفرصة للتهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.

وقالت السعودية إن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله أبلغ نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بأن المملكة ترفض “استهداف المدنيين العُزّل بأي شكل” وتشدد على “ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني من جميع الأطراف”.

وأضافت الوزارة في بيان أن الوزير دعا أيضا إلى “ضرورة تكاتف الجهود لتهدئة الأوضاع وتجنب مزيد من العنف”.

(رويترز)