اشتباك مسلح على “الحدود بين مصر وإسرائيل” قرب معبر العوجة

القاهرة- تل أبيب: أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته أطلقت النار على مسلحين في المنطقة الحدودية مع مصر قرب نيتسانا (معبر العوجة).

وأضاف المتحدث أنه تم رصد إصابات خلال الاشتباك، مشيرا إلى أن نحو 20 مشتبها فيهم -بينهم مسلحون- وصلوا من مصر إلى المنطقة الحدودية.

من جهتها، تحدثت القناة السابعة الإسرائيلية عن تبادل إطلاق نار غير معتاد على الحدود مع مصر.

ونقلت حسابات فلسطينية على منصة “إكس” (تويتر سابقا) عن وسائل الإعلام الإسرائيلية أن مسلحين قتلوا وأصيب جنود إسرائيليون في الاشتباكات.

وفي سياق متصل، ذكرت قناة القاهرة الإخبارية المصرية نقلا عن مصدر أمني اليوم الإثنين أن القوات المصرية أحبط محاولة لتهريب مخدرات على “الحدود المصرية- الإسرائيلية”.

وأضافت أن القوات ألقت القبض على ستة من مهربي المخدرات جنوب معبر العوجة الحدودي المعروف في إسرائيل باسم معبر نيتسانا.

(وكالات)