سياسة | عربي | فلسطين

مصر تحذر من عواقب التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

منذ 43 دقيقة

رجل إطفاء إسرائيلي يحاول إخماد النيران خارج مبنى سكني في عسقلان في أعقاب هجوم صاروخي من قطاع غزة- (ا ف ب)

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القاهرة: حذّرت مصر، اليوم السبت، من عواقب وخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في أعقاب سلسلة من الاعتداءات ضد المدن الفلسطينية.

ودعت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية صباح  اليوم، إلى “ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر”، محذرةً “من تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدة العنف، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على مستقبل جهود التهدئة”.

ودعت مصر “الأطراف الفاعلة دولياً، والمنخرطة في دعم جهود استئناف عملية السلام، إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري، وحث إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني في ما يتعلق بمسؤوليات الدولة القائمة بالاحتلال”.

( د ب أ)

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