مصر تحذر من مخاطر توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة

القاهرةـ “القدس العربي”:

حذرت مصر من التداعيات الخطيرة لخطط الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى توسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل خرقا صارخا للقانون الدولي والإنساني وتكريسا لسياسة الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.

وأعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها الخميس، عن قلقها البالغ من استمرار السياسات التصعيدية والتوسعية لسلطات الاحتلال، سواء في الضفة الغربية أو غزة، وما يرافقها من جرائم ممنهجة ضد المدنيين الأبرياء، مشددة على أن هذا النهج لن يؤدي إلا إلى تفجير الوضع الإقليمي برمته وزيادة معاناة الشعب الفلسطيني.

وأكد البيان أن استهداف الأبرياء ورفض إدخال المساعدات الإنسانية وفرض سياسة العقاب الجماعي، يبرهن على انحياز الحكومة الإسرائيلية لمنطق القوة بعيدا عن مساعي التسوية والحلول السياسية. وأشار إلى أن هذه السياسات تقوض أي أفق لتحقيق السلام وتزيد من حالة الاحتقان، بما ينذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة لسنوات طويلة.

ودعت مصر المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، إلى التدخل الفوري لوقف ما وصفته بـ”الجرائم المركبة” ضد الشعب الفلسطيني، والعمل على فرض هدنة عاجلة في القطاع، وتحمّل مسؤولياته في حماية المدنيين ووقف نزيف الدم. كما طالبت بتحرك جاد لمنع مزيد من التدهور في الأوضاع بالمنطقة، محذرة من أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يقوض فرص الاستقرار ويهدد بإشعال المنطقة بأكملها.

وشددت القاهرة على تمسكها بضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة، داعية إلى تضافر الجهود الدولية والإقليمية لوقف نزيف الحرب ورفع المعاناة عن المدنيين العزل.