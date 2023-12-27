مصر تحذف بند “حكومة تكنوقراط” من مبادرتها بعد رفض “حماس والجهاد ومنظمة التحرير”

القاهرة- “القدس العربي”:

اضطرت مصر إلى تعديل المبادرة التي تقدمت بها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد أن واجهت رفضا من حركتي حماس والجهاد والسلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، بحسب مصادر تحدثت لـ”القدس العربي”.

وجاء المبادرة بعد التعديل خالية من أي بند يتحدث عن إدارة القطاع بعد انتهاء الحرب.

وكانت المبادرة المصرية تضمنت فقرة تنص على قيام مصر وقطر والولايات المتحدة، بتنسيق تشكيل حكومة خبراء فلسطينية (تكنوقراط) لإدارة قطاع غزة والضفة الغربية، ما رفضه وفدي حركتي حماس والجهاد الذين زارا مصر خلال الأسبوع الماضي، وأكدا أن أي حديث عن مستقبل القطاع يتجاهل المقاومة الفلسطينية مرفوض.

في وقت أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية رفضها للمبادرة، وقالت إن الوفد الذي سيزور القاهرة، لبحث وقف العدوان على قطاع غزة، ومستقبل القطاع بعد العدوان، سيقدم اقتراحاً أيضاً بأن تتضمن المبادرة تشكيل حكومة الوفاق الوطني من مستقلين، ترشحهم الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة “حماس”، كما سيدعو إلى إطلاق برنامج لإعادة إعمار غزة، وعقد مؤتمر دولي لذلك، بعد تشكيل “حكومة الوفاق الوطني” المقترحة.

كما تشمل المقترحات الفلسطينية التي يحملها وفد رام الله إلى القاهرة، إعادة بناء قوات الأمن الفلسطينية في قطاع غزة.

من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، الذي يشارك في الوفد، في تصريحات، إن “حكومة الوفاق الوطني أكثر قدرة على إدارة القطاع من حكومة الخبراء التي اقترحتها المبادرة المصرية”، مشيراً إلى أن “القوى السياسية أكثر قدرة على تولي ملفات قطاع غزة بعد الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على القطاع، والتي خلفت مئات آلاف الأسر بلا مأوى، أو غذاء أو دواء أو مستشفيات أو طرق أو مياه أو كهرباء”.

وبينما تنتظر القاهرة وصول وفد منظمة التحرير الفلسطينية، أكدت مصر على أن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، بحسب خبر عاجل نشرته قناة القاهرة الإخبارية المملوكة لجهاز المخابرات المصري.

ولم تنسب القناة الخبر لأي مصدر، واكتفت بتعليق عاجل مصحوب للخبر.

ويأتي نشر القناة للخبر، في وقت تنتظر القاهرة وصول وفد من منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، لبحث وقف العدوان على قطاع غزة، ومستقبل القطاع بعد العدوان.

ونقلت قناة “القاهرة الإخبارية” عن مصدر مصري مسؤول قوله إن ما يتم تناوله بشأن مقترح مصري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة هو مقترح أولي.

وأضاف المصدر، أنه من المقرر بلورة موقف متكامل عقب حصول مصر على موافقة كافة الأطراف بشأن المبادرة.

وتضمنت المبادرة المصرية، التي طرحتها القاهرة على وفدي حركتي المقاومة الإسلامية “حماس”، و”الجهاد” الفلسطينيتين اللذين زارا القاهرة، الأسبوع الماضي، 3 مراحل، الأولى بدء هدنة إنسانية لمدة أسبوعين قابلة للتمديد لأسبوعين أو ثلاثة، تطلق خلالها “حماس” سراح 40 من المحتجزين الإسرائيليين من فئتي النساء والأطفال (أقل من 18 عاماً)، والذكور من كبار السن خصوصاً المرضى.

وتشمل المرحلة الثانية عقد حوار وطني فلسطيني برعاية مصرية بهدف “إنهاء الانقسام”، وتشكيل حكومة تكنوقراط (مستقلين) تتولى الإشراف على قضايا الإغاثة الإنسانية، وملف إعادة إعمار قطاع غزة، والتمهيد لإجراء انتخابات عامة ورئاسية، بينما تقضي المرحلة الثالثة بوقف كلي وشامل لإطلاق النار، وإبرام صفقة شاملة لتبادل الأسرى تشمل كافة العسكريين الإسرائيليين، والاتفاق على عدد الأسرى الفلسطينيين، ثم الانسحاب الإسرائيلي من مدن قطاع غزة، وتمكين النازحين من العودة إلى منازلهم.

ولعبت قطر ومصر دور الوسيط بين إسرائيل و”حماس” في اتفاق أدى إلى هدنة لمدة أسبوع في نهاية نوفمبر الماضي، أطلقت خلالها “حماس” سراح أكثر من 100 امرأة وطفل وأجنبي كانت تحتجزهم، مقابل إطلاق سراح 240 امرأة وشاباً فلسطينياً من السجون الإسرائيلية.

إلى ذلك أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضرورة تطبيق الشرعية الدولية بإقامة دولة فلسطينية تشمل غزة والضفة والقدس، لافتا إلى استعداد السلطة الفلسطينية لتولي الحكم في غزة في اليوم التالي من انتهاء الحرب.

وقال أبو مازن، خلال حوار مع الإعلامية المصرية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون”: نريد وقف القتال وقفًا شاملًا، وفتح الأبواب للمساعدات الإنسانية، ومنع هجرة الفلسطينيين خارج وطنهم.

وأضاف: “هذه النقاط الثلاثة طلبناها، بعد ذلك إذا صار خروج إسرائيلي من غزة، نحن جاهزون لتحمل مسؤولياتنا التي نتحملها الآن، في كل من غزة والضفة والقدس كدولة فلسطينية واحدة”.

وبين أن الفلسطينيين موجودون في غزة، في أي لحظة يمكن عقد مؤتمر دولي، نحن جاهزون لدراسة الوضع على أساس الشرعية الدولية ودولة فلسطينية تشمل غزة والضفة والقدس.

وقال أبو مازن، إن إسرائيل لا تريد السلطة الفلسطينية في غزة، بل تريد أن تبقى وتستقطع أجزاء أخرى من فلسطين، لكن العالم لا يوافق، ونظريًا أمريكا لا توافقها.

وأكد أبو مازن أن الاتصالات مستمرة مع مصر والأردن ضمن جهود وقف العدوان، مضيفًا أن “اجتماعات قريبة ستعقد وتجمع دولًا أكثر مثل الإمارات وقطر للعمل على وقف العدوان، وللحديث عن ماذا بعد الحرب”، وشدد على أن “إسرائيل تريد تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة كما فعلت عام 1948”.

وسبق أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ترفض عودة السلطة الفلسطينية مجددًا لإدارة قطاع غزة بعد الحرب. وقال “لن تكون هناك سلطة مدنية تعلم أبناءها كراهية إسرائيل، وقتل الإسرائيليين، والقضاء على دولة إسرائيل”.

وفي أعقاب عدوان إسرائيل على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن بوضوح إنه يريد أن يرى السلطة الفلسطينية التي يديرها عباس منذ 2005 تتولى المسؤولية في غزة بمجرد انتهاء الصراع بعد إعادة هيكلتها، وتوحيد إدارة غزة مع الضفة الغربية.

إلى ذلك لم ترد مصر على تصريحات وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، التي قال فيها، إن تل أبيب تجري محادثات مع القاهرة لبحث إمكانية إقامة “عائق حدودي متطور يشمل وسائل تكنولوجية” على طول محور فيلادلفيا بين غزة وسيناء، يفصل قطاع غزة عن الأراضي المصرية، في محاولة لإحباط عمليات تهريب الأسلحة.

وأضاف، أن إسرائيل لا تعتزم حاليًا احتلال مدينة رفح ومحور فيلادلفيا على الحدود مع مصر.

وتخطط إسرائيل لإعادة تحصين محور فيلادلفيا، بين القطاع ومصر، من خلال بناء جدار تحت الأرض، وذلك في موازاة توسيع معبر رفح.