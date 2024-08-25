سياسة | دولي

مصر تحذّر من مخاطر فتح جبهة حرب جديدة في لبنان

منذ ساعتين

لبناني يراقب تصاعد الدخان بعد غارة إسرائيلية على قرية جنوب لبنان في 25 أغسطس 2024- ا ف ب

تامر هنداوي
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القاهرة- “القدس العربي”: قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، اليوم، إنها تتابع بقلق بالغ التصعيد الجاري على الجبهة اللبنانية- الإسرائيلية، داعيةً لضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية من أجل خفض حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، والعمل على إقرار التهدئة واحتواء التصعيد.

وحذّرت مصر من مخاطر فتح جبهة حرب جديدة في لبنان، وشدّدت على أهمية الحفاظ على استقرار لبنان وسيادته، وتجنيبه مخاطر انزلاق المنطقة إلى حالة عدم استقرار شاملة.

واعتبرت مصر أن التطورات الخطيرة والمتسارعة، التي يشهدها جنوب لبنان، تعد مؤشراً واضحاً على ما سبق أن حذّرت منه مصر من مخاطر التصعيد غير المسؤول في المنطقة، على خلفية تطورات أزمة قطاع غزة والاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في القطاع.

 وجددت مصر التأكيد على حتمية الوقف الشامل لإطلاق النار، وإنهاء الحرب الجارية في قطاع غزة، لتجنيب الإقليم المزيد من عوامل عدم الاستقرار والصراعات والتهديد للسلم والأمن الدوليين.

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