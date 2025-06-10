مصر تخصص أرضا بالبحر الأحمر لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار صكوك سيادية

القاهرة: قالت الجريدة الرسمية في مصر اليوم الثلاثاء أن الدولة خصصت قطعة أرض مملوكة لها بمحافظة البحر الأحمر تتجاوز مساحتها 174 كيلومترا لوزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار صكوك سيادية.

ولم يتطرق القرار إلى الكيفية التي ستستخدم بها الأرض، لكن مصر التي تواجه أزمة اقتصادية خانقة وقعت العام الماضي اتفاقية مع الإمارات لتطوير قطعة أرض على ساحل البحر المتوسط في مشروع بلغت قيمته 35 مليار دولار.

وتسعى مصر منذ ذلك الحين إلى جذب استثمارات مماثلة للتغلب على الأزمة الاقتصادية.

وقالت مصادر في بنوك استثمارية إن مصر تجري محادثات مع السعودية وقطر والكويت في محاولة لجذب استثمارات كبيرة.

وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك في أبريل نيسان إن مصر تخطط لإصدار صكوك بملياري دولار في 2025.

(رويترز)