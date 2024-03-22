مصر تخلي سبيل آخر صحافيين من الجزيرة محتجزين لديها- (تدوينة)

القاهرة: قالت قناة الجزيرة التلفزيونية التي تتخذ من الدوحة مقرا لها اليوم الجمعة إن مصر أفرجت عن آخر صحافيين لها كانت تحتجزهما بعد ذوبان الجليد في العلاقات مع قطر.

وأكدت منى جمال الدين زوجة الصحافي بهاء الدين إبراهيم إنه عاد إلى منزله بعد إطلاق سراحه. ونشر نقيب الصحافيين المصريين صورة على فيسبوك للصحافي الثاني ربيع الشيخ في منزله.

وكان الصحفيان، وكلاهما مصريان، محتجزين احتياطيا لمدة 4 سنوات تقريبا.

وتدهورت العلاقات بين مصر وقطر بعد أن قاد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان قائد الجيش آنذاك الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في عام 2013، وتولى السيسي الرئاسة في العام التالي.

واتهمت مصر قناة الجزيرة بأنها لسان حال جماعة الإخوان واعتقلت عددا من صحافييها.

وفي عام 2017، أعلنت مصر والسعودية والإمارات والبحرين مقاطعة قطر بسبب اتهامات بدعم الإرهاب، وهو اتهام نفته الدوحة.

وتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الخلاف في أوائل عام 2021، وتحركت قطر ومصر بسرعة لإعادة بناء العلاقات.

ويأتي إطلاق سراح إبراهيم والشيخ بعدما أفرجت مصر عن صحافيي الجزيرة هشام عبد العزيز في مايو أيار 2023، وأحمد النجدي في سبتمبر أيلول 2022.

وقالت منى جمال الدين لرويترز إنها علمت بقرار الإفراج عن زوجها يوم الأربعاء بعد أن تلقت الأسرة اتصالا من محامي زوجها. وقالت منى، التي لم تر زوجها منذ ديسمبر كانون الأول 2018 وتحدثت هاتفيا معه آخر مرة يوم اعتقاله في فبراير شباط 2020، إن قرار إطلاق سراحهما كان غير متوقع.

(رويترز)