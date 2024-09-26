مصر تدعو مواطنيها إلى تجنب السفر إلى لبنان

القاهرةـ “القدس العربي”:

دعت وزارة الخارجية المصرية، رعايا بلادها إلى تجنب السفر إلى لبنان في الوقت الحالي إلا للضرورة القصوى.

جاء ذلك في ضوء التطورات المتلاحقة التي يشهدها لبنان، وتصاعد حدة الأعمال العسكرية على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

كما حثت الوزارة المواطنين المصريين المتواجدين والمقيمين في لبنان بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق التي تشهد توترا، والالتزام بتعليمات السلطات اللبنانية المختصة، والبقاء على تواصل مستمر مع السفارة المصرية في بيروت.

وشدد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار ونفاذ المساعدات دون عوائق لغزة، وإدانة التصعيد الإسرائيلي الخطير في لبنان، محذرا من اتساع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية في اجتماع اللجنة العربية الإسلامية مع أنطونيو غوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعرب وزير الخارجية خلال الاجتماع عن تقديره للجهود التي يقوم بها السكرتير العام لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدا رفض أي ممارسات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية، مشددا على ضرورة تنفيذ حل الدولتين وقيام دولة فلسطين على خطوط 4 يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشارك في الاجتماع كل من رئيسي وزراء ووزيري خارجية فلسطين وقطر، بالإضافة إلى وزراء خارجية السعودية، والأردن، والبحرين، وتركيا، وإندونيسيا ونيجيريا، فضلا عن أمين عام جامعة الدول العربية وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح الاثنين، هجوما هو “الأعنف والأوسع” على لبنان منذ بدء المواجهات مع “حزب الله” قبل نحو عام.