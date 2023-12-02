مصر ترحل 4 نشطاء أجانب شاركوا في وقفة احتجاجا على منع قافلة “ضمير العالم”

القاهرة- “القدس العربي”:

قالت مصادر حقوقية مصرية، إن أجهزة الأمن المصرية رحلت أربعة نشطاء أجانب من أعضاء مجموعة “نشطاء دوليون من أجل فلسطين”، بعد احتجازهم لساعات عقب مشاركتهم في وقفة احتجاجية أمام وزارة الخارجية في القاهرة أمس الأول الخميس، للمطالبة بالحصول على التصريح الأمني لقافلة ضمير العالم التي دعت إلى تنظميها نقابة الصحافيين المصريين إلى معبر رفح.

وكان نشطاء أجانب نظموا، ظهر الخميس، وقفة من أجل فلسطين أمام وزارة الخارجية المصرية في القاهرة، وطلب أربعة منهم الدخول إلى مقر الوزارة وتقديم رسالة موجهة إلى وزير الخارجية، سامح شكري، للحصول على التصريح الأمني الضروري لقافلة ضمير العالم، للسفر إلى معبر رفح، بهدف تقديم مساعدات إنسانية أساسية وتخفيف العبء عن العمال الفلسطينيين المنهكين في جهود الإغاثة.

والنشطاء الأربعة هم جون باركر الأمريكي الجنسية، وثلاثة آخرين منهم ناشطة أسترالية وأخرى أرجنتينية وآخر فرنسي، كانوا قد وصلوا إلى مصر للمشاركة في القافلة، وكونوا مع بعض النشطاء الأجانب الآخرين مجموعة مستقلة عن منظمي القافلة، بعدما تعثر تنظيمها بسبب عدم الحصول على التصاريح الأمنية.

وطالب المتظاهرون بفتح معبر رفح والسماح بالتدفق الحر لجميع المساعدات الإنسانية، وتيسير إجلاء الفلسطينيين المصابين والمرضى من غزة والضفة الغربية، ومطالبة المجتمع الدولي بتوفير الوسائل الطبية اللازمة، ومساعدة الأطباء والصحافيين ومحاميي حقوق الإنسان وفرق إغاثة الكوارث وتمكينهم من دخول غزة، وأخيرًا، دعم الحكومة المصرية للشعب الفلسطيني في مقاومة خطط الاستيطان الإسرائيلية لطرد الفلسطينيين والتخلص من الأراضي الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم مجموعة النشطاء الدوليين جاي ديمانويل، في بيان

إن المجموعة المُكونّة حديثًا في القاهرة تحت اسم “نشطاء دوليون من أجل فلسطين الحرة” يهدف إلى التأكيد على أن حكوماتهم لا تتحدث باسمهم.

وأضاف: “نحن هنا لمقاومة هذه الأعمال اللاإنسانية والتضامن من الشعب الفلسطيني ووقف حملة الإبادة التي تشنها الدولة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني”.

يذكر أن نقيب الصحافيين المصري خالد البلشي، كان قد دعا قبل أسابيع إلى تنظيم قافلة تحمل اسم “ضمير العالم”، يشارك فيها نشطاء دوليون مؤيدون للحقوق الفلسطينية، تنطلق من القاهرة باتجاه معبر رفح في محاولة لكسر الحصار عن القطاع ووقف العدوان الصهيوني على غزة.