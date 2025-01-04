مصر ترسل طائرة مساعدات إلى سوريا للمرة الأولى منذ سقوط الأسد- (تدوينة)

القاهرة: حطت طائرة مساعدات أرسلتها القاهرة في مطار دمشق الدولي، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية المصرية السبت، في أول خطوة من نوعها بين البلدين منذ سقوط رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وأعلنت الخارجية عن “وصول طائرة مساعدات مصرية إلى دمشق… تابعة لشركة مصر للطيران محملة بـ15 طنا من المساعدات الإغاثية والأدوية والأغذية المقدمة من الهلال الاحمر المصري للهلال الأحمر العربي السوري”.

أضافت “يأتي تقديم المساعدات الإغاثية من الشعب المصري إلى الشعب السوري في إطار الحرص على دعم الشعب السوري الشقيق وتأكيداً على الوقوف بجانبه، في ظل الروابط الشعبية التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين”.

وأفادت قناة “القاهرة الإخبارية” المقربة من السلطات المصرية، بأن المساعدات تشمل كميات من المواد الطبية والإغاثية، إضافة إلى خيام ومواد غذائية وأدوية.

وكانت السلطات السعودية أعلنت الأربعاء تسيير جسر جوي إلى سوريا لنقل إمدادات طبية وغذائية وإيوائية “للتخفيف من الأوضاع الصعبة” على السوريين، وفق الإعلام الرسمي.

وأسفر النزاع السوري الذي اندلع في العام 2011، عن مقتل نحو نصف مليون شخص وتهجير الملايين. كما تسبب بأضرار بالغة في قطاعات حيوية عدة.

وتعاني سوريا من سلسلة عقوبات اقتصادية فرضت عليها إبان حكم الأسد الذي أطاحه تحالف فصائل معارضة تقودها “هيئة تحرير الشام” في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر إثر هجوم مباغت بدأ في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر.

(أ ف ب)