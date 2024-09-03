مصر: تصريحات نتنياهو تزيد من التصعيد في المنطقة  

القاهرة: أعربت مصر عن رفضها التام للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي حاول من خلالها الزج باسم مصر لتشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي، وعرقلة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، وعرقلة جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة.

وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، على رفضها لكافة المزاعم التي يتم تناولها من جانب المسئولين الإسرائيليين في هذا الشأن.

وحملت مصر الحكومة الإسرائيلية عواقب إطلاق مثل تلك التصريحات التي تزيد من تأزيم الموقف، وتستهدف تبرير السياسات العدوانية والتحريضية، والتي تؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة.

وأكدت مصر حرصها على مواصلة القيام بدورها التاريخي في قيادة عملية السلام في المنطقة بما يؤدي إلى الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين ويحقق استقرار جميع شعوب المنطقة.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، قال إن حركة حماس تحصل على السلاح من مصر عبر محور فيلادلفيا.

وزعم نتنياهو أنه يرغب في إعادة الأسرى مشددا على ضرورة عدم التخلي عن محور فيلادلفيا باعتباره شريان الحياة حماس.

وزاد نتنياهو: حرصنا على أن لا يدخل دبّوس إلى غزة من جانبنا لكنهم سلحوا أنفسهم عبر محور فيلادلفيا ومصر.

وتتمسك مصر بضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من محور فيلادلفيا ومعبر رفح التي سيطرت عليهما في السابع من مايو/ أيار الماضي.

ويعد المحور الذي يبلغ طوله نحو 14 كيلومترا على الحدود بين قطاع غزة ومصر، نقطة خلاف رئيسية في مفاوضات وقف إطلاق النار المتعثرة.