مصر ترفع أسعار البنزين بما يصل إلى 14.3% وتبقي على سعر السولار

القاهرة: ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الجمعة أن مصر رفعت أسعار البنزين بما يصل إلى 14.3 بالمئة لكنها أبقت على سعر السولار (الديزل) دون تغيير.

ونقلت وسائل الإعلام عن الجريدة الرسمية أنه تم رفع أسعار بنزين 80 بواقع 1.25 جنيه وبنزين 92 بقيمة 1.25 جنيه وبنزين 95 بجنيه واحد إلى عشرة جنيهات (0.3241 دولار) و11.50 و12.50 جنيه لكل لتر على التوالي.

وظل سعر السولار ثابتا عند 8.25 جنيه للتر.

ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة الثامنة (0600 بتوقيت غرينتش) صباح اليوم الجمعة.

ويخضع تسعير الوقود لمراجعة ربع سنوية منذ عام 2019، وتأخذ المراجعة في الاعتبار الأسعار في الأسواق العالمية وسعر الصرف، وذلك وفقا لالتزامات سابقة مع صندوق النقد الدولي.

(رويترز)