مصر ترفع أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام

القاهرة: أعلنت وزارة البترول المصرية في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، رفع أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، وذلك للمرة الثالثة هذا العام.

وتم رفع سعر السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداما في البلاد، بنسبة 17 بالمئة ليصل إلى 13.50 جنيه مصري (0.2779 دولار) للتر من 11.50 جنيها.

وارتفعت أسعار البنزين بما يتراوح بين 11 بالمئة و13 بالمئة، ليصل سعر بنزين 80 إلى 13.75 جنيه وبنزين 92 إلى 15.25 جنيه وبنزين 95 إلى 17 جنيها للتر.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في يوليو/ تموز، إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيا حتى نهاية عام 2025، مضيفا أن الحكومة لم تعد قادرة على تحمل عبء الدعم على الوقود وسط زيادة الاستهلاك.

لكن لجنة تسعير الوقود الحكومية، التي تجتمع عادة في كل فصل في العام، قالت اليوم الجمعة إن اجتماعها المقبل سيعقد بعد ستة أشهر.

(الدولار = 48.5800 جنيه)

(رويترز)