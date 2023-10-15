مصر ترفع شعار «الخط الأحمر» في مواجهة خطة تهجير سكان غزة

القاهرة ـ «القدس العربي»: ظلت أبواب معبر رفح البري الحدودي بين مصر وغزة مغلقة رغم وصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى محافظة شمال سيناء تمهيدا لإدخالها إلى القطاع المحاصر، في وقت أكد مجلس الأمن القومي، رفض سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، واعتبر أن مثل هذه المحاولات تعد «خطا أحمر».

وفي الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة الأمريكية وأطراف أوروبية لدفع مصر إلى فتح المعبر أمام الرعايا الأمريكيين والراغبين في الخروج من القطاع، بعد توجيه جيش الاحتلال تحذيرا للأهالي مطالباً إياهم بالتوجه إلى الجنوب في اتجاه معبر رفح، تتمسك مصر بعدم السماح بتهجير الفلسطينين، وفتح المعبر أمام المساعدات الإغاثية.

اجتماع أمني

وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد اجتماع مجلس الأمن القومي.

وشهد الاجتماع، استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وأصدر عدة قرارات، منها مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين، وتكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.

وأكد الاجتماع، على أن لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

وتضمنت القرارات الصادرة عن الاجتماع، إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام، والتأكيد على أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته، توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.

ورفضت مصر مرور الرعايا الأمريكيين عبر معبر رفح، وربطت السماح لهم بالعبور بدخول المساعدات الإغاثية للقطاع. كما سبق ورفضت القاهرة ما وصفته بأطروحة الاحتلال الفاسدة لتوطين أهالي غزة في سيناء.

في الموازاة، واصل مطار العريش استقبال، طائرات المساعدات الإغاثية، حيث وصلت إليه طائرة تابعة لمنظمة الصحة العالمية تتضمن مستلزمات وأدوية طبية لقطاع غزة.

وقالت مصادر لـ«القدس العربي» إن الهلال الأحمر المصري استلم حمولة الطائرة تمهيدا لإدخلالها إلى القطاع حال فتح المعبر.

وكان المطار، قد استقبل خلال الأيام الماضية، 6 طائرات محملة بالمساعدات، قادمة من الأردن وتركيا والإمارات ومنظمة الصحة وغيرها، ومن المنتظر وصول طائرات أخرى.

كما وصلت 145سيارة مساعدات مصرية مقدمه من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى مدينة العريش.

وبينت مصادر لـ«القدس العربي» أن السلطات المصرية تجمع المساعدات في الصالة المغطاة في استاد العريش الرياضي، لحين فتح معبر رفح البري.

وزير الخارجية، سامح شكري، قال إن بلاده لم تتلق حتى الآن التصريحات اللازمة من الأمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة لها لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

مواد الإغاثة تتراكم في العريش… والبرلمان: لا تهاون في أمن البلاد القومي

وأضاف، أن معبر رفح مفتوح رسميا على الجانب المصري، وهو مفتوح طوال الوقت، والمشكلة هي أنه يتعرض للقصف الجوي، وبالتالي، فإن الطرق في جانب غزة ليست في حالة تمكنها من استقبال المركبات العابرة.

وقال محافظ شمال سيناء، اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، إن مصر تمارس ضغوطا كبيرة للإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وبين في تصريحات صحافية، أن مصر تعمل من أجل فتح معبري كرم أبوسالم ورفح لوصول المساعدات.

ولفت إلى أن حملة المساعدات الموجودة حاليا في مدينة العريش تتكون 145 سيارة كبيرة، ومحملة بكافة الاحتياجات للشعب الفلسطيني، من مساعدات طبية وغذائية وإغاثية وغيرها.

إلى ذلك، ألقى رئيس مجلس النواب، حنفي الجبالي، بيانا خلال جلسة برلمانية أمس، بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قال فيه، إن من بين فتن هذا الزمان تسمية الأشياء بغيرِ مسمياتها، وقلب الحق باطل والباطل حق.

وأضاف: على مدار الأيام الماضية، وتحديدا منذ صبيحة يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ومجلس النواب يتابع الأحداث الجارية في فلسطين الشقيقة في فلسطين بقلوب يعتصرها الحزن وعقول واعية للخطر الدامي الذي قد تتعرض له المنطقة بأكملها.

وتابع: من خلال متابعة موقف المجتمع الدولي تجاه الأحداثِ، نجد أن هناك أصواتا ترغب في تشويه أنبل قضايا العرب، ألا وهي القضية الفلسطينية، ولذلك وجد المجلس نفسه ملزما كونه انعكاسا للسان حال الشعب المصري أن يعبر عن الإرادة المصرية الشعبية تجاه ما يحدث، مِن خلال عدة رسائل واضحة وحاسمة وكاشفة.

الرسالة الأولى، حسب بيان رئيس مجلس النواب، تمثلت في أن القضية الفلسطينية كانت ومازالت، قضية مصر.

ووفق البيان، لم ولن تألو يوما الدولة المصرية جهدا في دعمها منذ أيامِها الأُول، ارتباط مصر بقضية فلسطين هو ارتباط راسخ تمليه رابطة الدم مع شعبِ فلسطينَ الأبيِ، واعتبارات الأمنِ القوميِ.

وأضاف: الرسالة الثانية، تتمثل في أن كفاح الشعب الفلسطيني في مواجهة قواتِ الاحتلالِ هو حق مشروع كفلته أحكام القانون الدولي، التي أقرت بالحق في مواجهة سلطات الاحتلالِ دفاعا عن الوطن وحريته وشرفه.

ودعا، أطراف المجتمع الدولي المنحازين بشكل صريح إلى الكيان المحتل، ويغضون الطرف عامدين متعمدين عما يحدث من انتهاكات وانتقام غاشم من هذا الكيان تجاه الشعب الفلسطيني على مدار السنوات الماضية وحتى يومنا هذا، أن يعيدوا النظر في مواقفهم، فالتاريخ لن ينسى لهم ذلك. وتابع: لا تهاون ولا تفريط في أمن مصر القومي فحدود مصر الشرقية خط أحمر، ما يحدث الآن كاشفا عن فشل محاولات البعض لتذويب هوية الشعب الفلسطيني ونحر قضيته بالتقادم، فالأجيال الفلسطينية الجديدة برهنت على أنها مستعصمة برباط المقاومة ومتمسكة بحقها في تقرير مصيرها، ولم يعد أمام المجتمع الدولي سوى أن يأخذ خطوات حثيثة لتحقيق التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال إن رسالته الرابعة تتمثل في إن حصار قطاع غزة، وقطع كافة سبل الإغاثة عنه، ودفعَ ساكنيه عنوة إلى ترك منازلهم، والتوجه جنوبا، هو أمر محظور بموجب القوانين الدولية، ويتنافى مع الأعراف الإنسانية، ويعرض حياة أكثر من مليون فلسطيني وأسرهم إلى الخطر.

في غضون ذلك، أشاد النائب أحمد أبو زيد، عضو مجلس النواب، بقرار السلطات المصرية بشأن غلق معبر رفح في وجه الرعايا الأمريكيين، قبل عبور المساعدات والإغاثات الإنسانية لأهل غزة، قائلاً إن هذا القرار يؤكد موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والتزامها بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، وأن تقديم جميع المساعدات الإنسانية له أولوية قصوى من قِبل القيادة السياسية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الفلسطينيون حالياً.

وقال، في بيان له أمس الأحد، إن موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية، وأنها تضطلع بمسؤوليتها ولن تترك شعب فلسطين وحده، رافضين مساعي إسرائيل لتهجير الفلسطينيين من أرضهم؛ مضيفاً أن دعوات قوات الاحتلال الإسرائيلي لسكان قطاع غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوباً، تعد انتهاكاً صارخًا للقانون الدولي الإنساني واعتداء واضحًا على مبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان.

وأضاف أن السيسي تحدث عن الوساطة المصرية بكل الإمكانات وضرورة إدخال المساعدات ودعم صمود أبناء غزة أمام قطع المياه والكهرباء ومحاولة تجويعهم، بجانب المطالبة بأقصى درجات ضبط النفس وإخراج المدنيين؛ لا سيما الأطفال والنساء، من دائرة الانتقام الغاشم والعودة فورًا إلى المسار التفاوضي، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية المصرية تنادي بإعلاء صوت العقل والوقف الفوري للاعتداء الغاشم من قِبل جيش الاحتلال.

إلى ذلك، تقدمت النائبة هالة أبو السعد ببيان عاجل، إلى وزير الخارجية، سامح شكري، بشأن جرائم عدوان الاحتلال الصهيوني على مواطني فلسطين.

وقالت إن جرائم العدوان من الاحتلال مازالت تستهدف المواطنين العزل في فلسطين التي تصل إلى جرائم حرب ضد الإنسانية.

وتابعت: ما يجري يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واعتداءا واضحا على مبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان.

وأضافت أن المجازر بحق المدنيين والعزل من النساء والأطفال، تستمر بقصف عشوائي غاشم لا يفرق بين المدارس والبنايات السكنية وحتى سيارات الإسعاف، وإغلاق تام لكل سبل الحياة، وقطع للمياه والغذاء، وعدم وصول المساعدات الإنسانية من مساعدات طبية وغذائية، ما يعد انتهاكا صارخا لاتفاقيات جنيف الأربع المعنية بأوضاع المدنيين والجرحى والنساء والأطفال وقت الحرب.

وقالت إن ما وصلت إليه الأوضاع من تدهور لم يكن إلا نتيجة لعدم احترام الاحتلال الصهيوني لأي من قرارات الشرعية الدولية مع صمت كامل وازدواج معايير للمجتمع الغربي، حيث تنتهك مبادئ حقوق الإنسان تحت سمع وبصر العالم أجمع دون أي حساب على جرائم الاحتلال.

رصد جرائم الاحتلال

واليوم الإثنين، تعقد نقابة الصحافيين المصريين المؤتمر الأول للجنة رصد جرائم الاحتلال الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني.

وقال النقابة في بيان لها، أمس الأحد، إن المؤتمر يتناول رصد اللجنة لتجاوزات وأكاذيب الإعلام الغربى خلال تغطيته للحرب على غزة وعمليات المقاومة، وكذلك الممارسات غير المهنية لوسائل الإعلام الغربية، التى وثّقتها اللجنة منذ بداية الحرب.

وتابعت: يعرض المؤتمر تقرير اللجنة الأول، الذى يرصد الانحياز الغربي السافر، وانحياز وسائل الإعلام الغربية الفاضح فى تغطيتها للحرب، والذي وصل لترويج قصص مزيفة، وتقديم وجهة نظر واحدة، وتجاهل أصل الصراع الفلسطيني، وغياب كل القواعد المهنية خلال التغطية.

وكانت نقابة الصحافيين دشّنت أول أمس السبت لجنة رصد وتوثيق جرائم الاحتلال، وعقدت اللجنة اجتماعها الأول في مقر النقابة برئاسة خالد البلشي، نقيب الصحافيين، وبمشاركة أعضاء من مجلس النقابة، والجمعية العمومية، وقررت اللجنة نشر تقرير أسبوعي حول جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.